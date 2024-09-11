В Башкирии действует лучшая программа для культработников

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил, что реализуемая в республике с 2021 года программа «Земский работник культуры» является первой и на данный момент лучшей среди всех регионов России.

Он отметил, что за три года свои жилищные условия за счет бюджета республики улучшили 120 специалистов культуры на общую сумму 75 миллионов рублей, причем с 2023-го объем субсидии увеличился в 2 раза и составляет сегодня 1 млн рублей.

«В условиях новых вызовов культуре и искусству отводится значимая роль в сохранении и приумножении традиционных духовно-нравственных ценностей. Деятельность культуры в целом оценивается 2 показателями. Первый — „Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности“. Ежегодно мы перевыполняем плановое значение показателя. По итогам II квартала текущего года фактическое значение составило 177,4%. Второй значимый показатель культуры — „Число посещений культурных мероприятий“. Республика Башкортостан по итогам 2023 года занимает 3 место по количеству посещений после Москвы и Санкт-Петербурга», — отметил Кильсенбаев.

Как напомнил спикер, всего за 5,5 лет в рамках нацпроекта «Культура» приобретено 11 автоклубов, открыто 17 модельных библиотек, 13 виртуальных концертных залов.

«Построили и капитально отремонтировали 99 объектов культуры, среди них Театр кукол, Сибайская филармония, Темясовский краеведческий музей, Октябрьский музыкальный колледж. Модернизировали и оснастили современным оборудованием 176 учреждений. В рамках партийного проекта „Культура малой родины“ оснащено современным оборудованием и модернизировано 244 культурно-досуговых учреждения. Всего за 5,5 лет создано 75 спектаклей. Приобретено 39 единиц автотранспорта», — пояснил Кильсенбаев.

Кроме того, Башкирия является лидером в Приволжском федеральном округе и занимает третье место по стране после Москвы и Санкт-Петербурга по объему привлеченных средств по программе «Пушкинская карта».

«До 2030 года планируется строительство 10 быстровозводимых клубов, реконструкция и капитальный ремонт 10 зданий детских школ искусств и 25 иных объектов культуры. Уже в 2025 году будет проведен ремонт Уфимского училища искусств (колледжа), откроется Музей возвращенных имен. Продолжится оснащение современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры. Планируется оснастить не менее 50 учреждений», — заключил первый заместитель премьер-министра РБ.

Ранее сообщалось о рекордной посещаемости культурных событий в Башкирии.