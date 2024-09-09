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Культура
9 Сентября , 16:24

В Башкирии формируется анимационный кластер

В понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр культуры Амина Шафикова рассказала о подготовке кадров для кино.

— Развитие системы киноиндустрии невозможно без кадровой подготовки, — отметила министр. — Уже в этом году планируется открытие курса «Кино и телевидение» на базе Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова.

Амина Шафикова напомнила, что на базе Уфимского училища искусств работает направление художников-аниматоров. В этом году по поручению и при поддержке Главы Республики Башкортостан формируется анимационный кластер, в который войдут Уфимское училище искусств, студия «Муха» и киностудия «Башкортостан». В систему анимационного кластера также войдут все три анимационные студии Школ креативных индустрий, созданных в Уфе, Стерлитамаке и Сибае.

— Производственная база кластера разместится в кампусе Евразийского НОЦ и начнет работу в октябре. Для всех студентов — это практика, работа с мастерами, участие в масштабных проектах и возможность трудоустройства, — подчеркнула министр. — Мы готовы  к сотрудничеству и с муниципалитетами, где созданы и действуют мультстудии на базе «Кванториумов» и учреждений допобразования. Это станет профориентационной платформой по направлению анимация, а в будущем наш кластер может стать крупнейшим Евразийским центром развития анимации.

Ранее «Башинформ» писал, что Глава Башкирии поручил снимать кино о героях СВО.

Автор:Лейла Аралбаева
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