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9 Сентября , 15:58

Глава Башкирии поручил снимать кино о героях СВО

Сегодня Глава Башкирии на оперативном совещании правительства поручил снимать кино о героях СВО. На эти цели предусмотрен государственный заказ, заявил Радий Хабиров.

– Когда мы встречались с кинорежиссерами, деятелями культуры, мы договорились, что гранты даем. Сейчас государственный заказ связан со специальной военной операцией. У нас героев с удивительными судьбами много, это нужно делать, – сказал Глава республики. – А в целом мы, конечно, гордимся нашими фильмами, которые являются важной составляющей, и самое главное – ходим в кино.

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова подчеркнула, что главная сегодня тема защиты Родины, героизма и мужества наших ребят на СВО находит самый неравнодушный отклик у сценаристов и режиссеров, которые выезжают в зону СВО. В своем докладе министр упомянула ряд фильмов, посвященных теме СВО, которые сейчас находятся в процессе создания. 

– Радик Кильмаматов работает над фильмом «Танец героя», посвященным историям мобилизованных артистов Сибайского театрально-концертного объединения, которые, выполняя свой воинский долг, с песней отправлялись на СВО. Фильм в основном посвящен одному из героически погибших танцоров Ильнару Хатмуллину, который навсегда остался молодым в воспоминаниях и рассказах друзей и соратников. Фильм планируем выпустить ко Дню республики 11 октября, – рассказала министр. – Также Руслан Юлтаев снимает короткометражный фильм «Гостинец» – про посылки с продуктами башкирской кухни на передовую. Также работаем над патриотическим анимационным фильмом «Безбашенный» про погибшего на СВО героя Фаниса Хусаинова.

Радий Хабиров напомнил, что наряду с феноменом «якутское кино» существует феномен «башкирского кино», и отметил, что имеет смысл учиться у якутских кинематографистов. Глава республики заявил, что ждет продолжения патриотической анимационной трилогии, первым фильмом которой стали «Северные амуры». Как ранее сообщал «Башинформ», следующая часть будет посвящена легендарному комдиву, Герою России, генералу Минигали Шаймуратову.

— Хороший полнометражный фильм может выйти, — сказал Глава республики.

Автор:Лейла Аралбаева
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