«Повод гордиться»: спектакль «Потомки Салавата не отступят!» о генерале Шаймуратове

В одном из выпусков совместного видеопроекта ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ «Повод гордиться» рассказали о спектакле Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури «Потомки Салавата не отступят!» («Ат уйнатып алдан бара»), посвященном подвигам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее командира — Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Постановка основана на документальных источниках, которые хранятся в фондах национальных музея и архива республики, а также хрониках военно-исторических учреждений региона и киностудии «Башкортостан». Создатели — драматург Зухра Буракаева, художественный руководитель проекта Айрат Абушахманов, режиссер Хурматулла Утяшев, художник-постановщик Альберт Нестеров, композитор Урал Идельбаев, исполнитель главной роли Артур Кабиров и хореограф Раис Низаметдинов — использовали настоящие письма с фронта Великой Отечественной войны и весточку знаменитого полководца для дочери.
Премьера спектакля, сюжет которого охватывает период от прихода Минигали Шаймуратова в 112-ю Башкавдивизию до его трагической гибели, состоялась 19 и 20 ноября 2020 года в Уфе. Творческая работа позволила создать уникальное сценическое произведение, где реальные исторические факты переплетаются с народными песнями, танцами и стихами военных лет, формируя театральный образ Минигали Шаймуратова как героя и одновременно жертвы Великой Отечественной войны.
«Шаймуратов — это человек, который сделал себя сам. Простой деревенский парень, он окончил Военную Академию, знал 5 языков, был выдающимся полководцем. Мы не показываем в спектакле его детство, а сразу начинаем с военного времени, испытаний, выпавших на его долю. Русский вариант названия мы обсуждали долго и остановились на „Потомки Салавата не отступят!“, чтобы он звучал, как послание нашим современникам», — рассказывал агентству «Башинформ» Хурматулла Утяшев.
Артистам и постановщикам в очередной раз удалось покорить сердца зрителей своим высоким профессиональным мастерством. Актерская игра, творческий подход режиссера и сценариста, исторические детали и невероятная энергетика позволили создать неповторимое сценическое произведение.
Напомним, в 2022 году спектакль был отмечен государственной премией им. Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры. Творческий коллектив получил высокую награду из рук Главы Башкирии Радия Хабирова.
«Минигали Шаймуратов для меня – образец настоящего человека того жестокого времени. Образец порядочности, долга и мужества. Он мог бы остаться в живых, если бы не повел лично своих бойцов на опаснейшую попытку вырваться из окружения. Но прятаться было не в его правилах. Именно поэтому в Луганске все эти долгие годы свято чтят его память. Огромное спасибо нашим добрым соседям и друзьям за это. Спасибо Хурматулле Утяшеву, всем артистам и работникам театра, сумевшим это все убедительно рассказать зрителям», – делился впечатлениями Радий Хабиров после просмотра спектакля.