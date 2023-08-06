«Повод гордиться»: спектакль «Потомки Салавата не отступят!» о генерале Шаймуратове

В одном из выпусков совместного видеопроекта ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ «Повод гордиться» рассказали о спектакле Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури «Потомки Салавата не отступят!» («Ат уйнатып алдан бара»), посвященном подвигам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее командира — Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Постановка основана на документальных источниках, которые хранятся в фондах национальных музея и архива республики, а также хрониках военно-исторических учреждений региона и киностудии «Башкортостан». Создатели — драматург Зухра Буракаева, художественный руководитель проекта Айрат Абушахманов, режиссер Хурматулла Утяшев, художник-постановщик Альберт Нестеров, композитор Урал Идельбаев, исполнитель главной роли Артур Кабиров и хореограф Раис Низаметдинов — использовали настоящие письма с фронта Великой Отечественной войны и весточку знаменитого полководца для дочери.