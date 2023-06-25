Воспевая культуру и историю родной Башкирии. Поэтесса и переводчица Лариса Абдуллина

Поэтесса, переводчица, журналистка, автор десятка книг, лауреат премий им. Шайхзады Бабича и Шагита Худайбердина Лариса Абдуллина — героиня одного из недавних выпусков проекта ЦУР Башкирии и телеканала БСТ «Повод гордиться». Вот уже 26 лет своей плодотворной работы в средствах массовой информации региона своим ярким пером она воспевает родную республику — ее богатую культуру и историю многонационального народа.
Лариса Абдуллина родилась в деревне Мякаш Давлекановского района тогда еще БАССР. После окончания факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ трудилась в редакции республиканской молодежной газеты «Йэшлек», с 2011-го по 2020-й годы проработала в редакции газеты «Башкортостан», а затем стала главным редактором детского журнала «Акбузат».
Стихи поэтессы входят в «Антологию поэзии Башкортостана», публикуются во всех республиканских изданиях, а также в журналах «Лиффт», «Наш современник» и международном литературно-философском издании «Четки». Творческое кредо Ларисы Абдуллиной — «Слово — это Родина, честь и совесть». В 2012 году она перевела на башкирский язык поэтический дневник Светланы Дегтяревой «И я вернусь к тебе…».
Под шефством члена союзов писателей и журналистов Башкирии и России редакция «Акбузата» сопровождает многие интересные проекты и рубрики. Среди них — «Мировая литература на башкирском», «Хороший мальчик», «Хорошая девочка» и «Дневник добрых дел», специальные выпуски на северо-западном и других диалектах башкирского языка.
В 2022 году журнал «Акбузат» выпустил два специальных номера для детей Донецка и Луганска, подобных которым в новых регионах страны еще не было. По словам Ларисы Абдуллиной, ребятишки — самые взыскательные читатели, тонко чувствующие искренность автора.
«Как выяснилось, в ДНР и ЛНР отсутствовали издания такого формата, поэтому мы предложили сделать спецвыпуск для детей Донбасса. В течение месяца подготовили журнал на 32 страницы, тогда как на башкирском языке мы выпускаем его на 16 страницах. Башкирский «Акбузат» продолжает выходить в обычном режиме, раз в месяц. В спецвыпуск вошли рисунки, стихи, сочинения школьников и дошкольников из Луганска и Донецка. Материалов было много, к сожалению, вошли не все. Особенно «громким» получился материал с путевыми заметками. Чтобы дети могли ознакомиться с Башкирией, в него включены материалы про Шульган-Таш, танцовщика Рудольфа Нуреева, про первого советского разработчика ЭВМ Башира Рамеева, дипломата Карима Хакимова. Поместили в выпуск башкирские и русские сказки», — рассказывала Лариса Абдуллина ИА «Башинформ».
Другой ее труд — книга стихов «Мелодии эпохи» на русском и башкирском языках — посвящен защитникам рубежей страны на разных направлениях специальной военной операции. Сборник стал своеобразным посланием мобилизованным военнослужащим и бойцам добровольческих батальонов Башкирии.
«Я много общаюсь с ребятами, которые вернулись с СВО, у всех на устах одно пожелание: „Мы там бережем интересы самой лучшей страны в мире. Победа будет за нами! А вы сохраните Россию внутри России! Присылай нам свои стихи! Там нам нужна духовная поддержка!“ Не знала, как отправить стихи, связанные с последними событиями в родимой стране. Сами же ребята и подсказали, и я собрала маленький сборник. Без пафоса, без лозунгов, там вся моя любовь к нашей Родине, благодарность нашим бойцам!» — говорит Лариса Абдуллина.
В январе 2023 года из рук премьер-министра России Михаила Мишустина коллектив издания «Акбузат» был награжден премией правительства РФ. Чуть позже, в марте, Глава Башкирии Радий Хабиров вручил Ларисе Абдуллиной орден Салавата Юлаева.