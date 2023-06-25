Воспевая культуру и историю родной Башкирии. Поэтесса и переводчица Лариса Абдуллина

Поэтесса, переводчица, журналистка, автор десятка книг, лауреат премий им. Шайхзады Бабича и Шагита Худайбердина Лариса Абдуллина — героиня одного из недавних выпусков проекта ЦУР Башкирии и телеканала БСТ «Повод гордиться». Вот уже 26 лет своей плодотворной работы в средствах массовой информации региона своим ярким пером она воспевает родную республику — ее богатую культуру и историю многонационального народа.

Лариса Абдуллина родилась в деревне Мякаш Давлекановского района тогда еще БАССР. После окончания факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ трудилась в редакции республиканской молодежной газеты «Йэшлек», с 2011-го по 2020-й годы проработала в редакции газеты «Башкортостан», а затем стала главным редактором детского журнала «Акбузат».

Стихи поэтессы входят в «Антологию поэзии Башкортостана», публикуются во всех республиканских изданиях, а также в журналах «Лиффт», «Наш современник» и международном литературно-философском издании «Четки». Творческое кредо Ларисы Абдуллиной — «Слово — это Родина, честь и совесть». В 2012 году она перевела на башкирский язык поэтический дневник Светланы Дегтяревой «И я вернусь к тебе…».

Под шефством члена союзов писателей и журналистов Башкирии и России редакция «Акбузата» сопровождает многие интересные проекты и рубрики. Среди них — «Мировая литература на башкирском», «Хороший мальчик», «Хорошая девочка» и «Дневник добрых дел», специальные выпуски на северо-западном и других диалектах башкирского языка.