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Вчера, 14:46

Стал известен размер первой зарплаты Федора Шаляпина, которую певец получил в Уфе

ЦУР Башкирии
Фото:ЦУР Башкирии

В национальном архиве Башкирии хранится ведомость о начислении первой зарплаты, которую получил легендарный русский певец Федор Шаляпин. Изображением исторического документа в эфире передачи «Салям» из ЦУР республики поделился начальник регионального управления по делам архивов Ильгам Фаткуллин.

Как следует из ведомости, знаменитый исполнитель получил 10 рублей. На тот момент он был служащим Уфимской губернской земской управы.

«У нас сохранились резолюция Василия Ивановича Чапаева, автографы Анны Ахматовой и Юмабая Исянбаева, а также многие другие уникальные документы», — добавил Ильгам Фаткуллин.

Ранее «Башинформ» сообщал, что весной 2024 года в Уфе планируют открыть музей имени Федора Шаляпина. По информации Главы Башкирии Радия Хабирова, бюджетом республики на эти цели заложено 70 миллионов рублей.

Напомним, 13 февраля 2023 года исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского баса, начинавшего свой творческий путь в столице региона.

Видео:ЦУР Башкирии
Автор:Иван Вавилов
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