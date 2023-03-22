Режиссер фильма «Сестрёнка» Александр Галибин получил премию Президента РФ за вклад в развитие кино

Народный артист Российской Федерации, режиссер Александр Галибин удостоен премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года. Почетное звание лауреата премии присвоено режиссеру за вклад в развитие отечественного детского кино.

Александр Галибин – автор фильма «Сестрёнка» по повести классика башкирской литературы Мустая Карима «Радость нашего дома». Трогательная драма о детях войны снискала любовь зрителей в России и за рубежом. Это светлая и пронзительная история мальчика Ямиля из глубинки советской Башкирии и его названной сестры Оксаны из украинской деревни.

Фильм снят кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима. Лента вышла на экраны 19 сентября 2019 года к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана.

«Фильмы Александра Галибина служат высочайшей цели – воспитанию будущего поколения – будущего нашей огромной страны с великой историей, и главное – с большой мечтой о равенстве для всех людей и народов. Они привносят в души и умы наших детей то, что делает их настоящими людьми и настоящими гражданами своей Родины, - подчеркнул учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов, - это особенная награда, которая многое значит и для нашего Фонда, и для семьи Каримовых: дело поколения наших отцов и дедов будет жить благодаря таким талантам, как Александр Владимирович».

Фильм «Сестрёнка» Александра Галибина стал призером многих кинофестивалей и заслужил теплые отзывы. Так, кинокартина получила гран-при IV Ялтинского Международного кинофестиваля «Евразийский мост», приз зрительских симпатий и диплом III степени на XXIII Всероссийском фестивале визуальных искусств во Всероссийском детском центре «Орлёнок», приз за лучший полнометражный игровой фильм на VI Международном фестивале детского и семейного кино «Ноль Плюс», приз за лучший фильм для детей на Кинофестивале имени Алексея Баталова «Журавли». Отмечен призом жюри ECFA на 25-м международном кинофестивале для детей и юношества «Шлингель» в Германии, стал лучшим фильмом в детской конкурсной программе фестиваля «Киношок».

Фильм стал лучшим среди молодежных фильмов на Х Международном кинофестивале детских фильмов «Витторио Венето» в Италии. Оператор фильма «Сестрёнка» Михаил Агранович получил премию «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме за 2019 год.