В Башдрамтеатре на спектаклях-вербатимах подняли тему национальной идентичности

Башкирский академический драмтеатр имени Мажита Гафури вновь идет по пути поиска и эксперимента. На этот раз главный театр республики обратился к жанру вербатима. На Малой сцене была представлена премьера дилогии «Мы… Хранители» и «Мы… Наследники», сообщает «Башинформ».

Перед началом спектаклей режиссер-постановщик Рима Харисова напомнила зрителям, что спектакль-вербатим — один из жанров документального театра. В его основе лежат интервью с реальными людьми — так называемыми «донорами». Зритель становится не просто наблюдателем, но и участником представления. Уфимскому зрителю уже знакомы вербатимы, которые по итогам экспедиций представляли студенты Уфимского государственного института искусств, в том числе и на сцене Башдрамы: «Наши», «Сельский учитель».

Первым коллектив театра представил постановку «Мы… Хранители». Летом прошлого года группа исследователей современного национального театра, в составе которой были и артисты Башдрамы, совершила поездку в один из самобытных районов Зауралья — Зилаирский. Целью поездки стал поиск новых актуальных тем, сюжетов, новых героев современности. В ходе экспедиции жители деревень рассказывали о себе, своей жизни, а актеры искали культурный код того, что называется нация. Что нас всех объединяет, делает уникальными и самобытными? Моя земля, мой язык, мои традиции, мои корни, мои дети — вот ключевые понятия, о которых идет речь в спектакле. Драматическое действо сопровождал музыкальный ряд на основе местного фольклора.

Во второй премьерный день зрители увидели вербатим «Мы… Наследники», продолжающий тему национальной идентичности. Стремясь идти в ногу со временем и продолжая связь с корнями, современная молодежь вписывает свою страницу в историю рода и народа. За неполные три часа герои спектакля подняли темы изучения башкирского языка, развития национальной культуры и традиций, темы самоидентификации в эпоху глобализации, воспитания детей, темы взаимодействия города и деревни.

Живые, эмоциональные монологи молодых популярных и начинающих артистов театра сменяли исполняемые ими же песни: из репертуара Алтыная Валитова (который сам спел на премьере), Минзали Яхиной, Артура Кабирова, МС Инсан, группы «Рух», «Дервиш-Хан» и «Ике йөҙ».

Интересно, что собравшиеся узнавали в некоторых героях спектакля их известных прототипов. Среди обычных представителей городской молодежи были и представители культурной интеллигенции. Тем интереснее открытия, ведь в каждодневной суете зачастую не замечаем главного в тех, кто рядом.