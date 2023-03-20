Новости Башкортостана и Уфы
77.24
+0.64
82.37
+0.91
73.71
-0.08
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 17:29

В Башдрамтеатре на спектаклях-вербатимах подняли тему национальной идентичности

пресс-служба Башдрамтеатра им. М. Гафури
Фото:пресс-служба Башдрамтеатра им. М. Гафури

Башкирский академический драмтеатр имени Мажита Гафури вновь идет по пути поиска и эксперимента. На этот раз главный театр республики обратился к жанру вербатима. На Малой сцене была представлена премьера дилогии «Мы… Хранители» и «Мы… Наследники», сообщает «Башинформ».

Перед началом спектаклей режиссер-постановщик Рима Харисова напомнила зрителям, что спектакль-вербатим — один из жанров документального театра. В его основе лежат интервью с реальными людьми — так называемыми «донорами». Зритель становится не просто наблюдателем, но и участником представления. Уфимскому зрителю уже знакомы вербатимы, которые по итогам экспедиций представляли студенты Уфимского государственного института искусств, в том числе и на сцене Башдрамы: «Наши», «Сельский учитель».

Первым коллектив театра представил постановку «Мы… Хранители». Летом прошлого года группа исследователей современного национального театра, в составе которой были и артисты Башдрамы, совершила поездку в один из самобытных районов Зауралья — Зилаирский. Целью поездки стал поиск новых актуальных тем, сюжетов, новых героев современности. В ходе экспедиции жители деревень рассказывали о себе, своей жизни, а актеры искали культурный код того, что называется нация. Что нас всех объединяет, делает уникальными и самобытными? Моя земля, мой язык, мои традиции, мои корни, мои дети — вот ключевые понятия, о которых идет речь в спектакле. Драматическое действо сопровождал музыкальный ряд на основе местного фольклора.

Во второй премьерный день зрители увидели вербатим «Мы… Наследники», продолжающий тему национальной идентичности. Стремясь идти в ногу со временем и продолжая связь с корнями, современная молодежь вписывает свою страницу в историю рода и народа. За неполные три часа герои спектакля подняли темы изучения башкирского языка, развития национальной культуры и традиций, темы самоидентификации в эпоху глобализации, воспитания детей, темы взаимодействия города и деревни.

Живые, эмоциональные монологи молодых популярных и начинающих артистов театра сменяли исполняемые ими же песни: из репертуара Алтыная Валитова (который сам спел на премьере), Минзали Яхиной, Артура Кабирова, МС Инсан, группы «Рух», «Дервиш-Хан» и «Ике йөҙ».

Интересно, что собравшиеся узнавали в некоторых героях спектакля их известных прототипов. Среди обычных представителей городской молодежи были и представители культурной интеллигенции. Тем интереснее открытия, ведь в каждодневной суете зачастую не замечаем главного в тех, кто рядом.

Над премьерной постановкой работали художник-постановщик Алия Байрамгулова, композитор Урал Идельбаев, художник по свету Тагир Акманов.

После спектаклей по традициям жанра состоялись их обсуждения, где зрители (среди которых были и прототипы-«доноры») смогли высказать свое мнение на поднятые в спектаклях темы.

Следующие показы спектаклей-вербатимов состоятся 12-13 апреля. 

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика