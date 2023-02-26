В Уфе скончалась вдова народного поэта, заслуженный учитель РБ Фарида Бикбаева

В Уфе после болезни скончалась вдова народного поэта Башкортостана, почетного гражданина г. Уфы Равиля Бикбаева — Фарида Бикбаева. Об этом «Башинформу» сообщили в союзе писателей Республики Башкортостан.

Фарида Якуповна Бикбаева преподавала в первой уфимской политологической гимназии. Она была заслуженным учителем Республики Башкортостан (1997), отличником просвещения Российской Федерации. Сотни ее выпускников благодарны за отличные знания английского языка. Фарида Якуповна была достойной соратницей своего супруга, всю жизнь поддерживала и пропагандировала его творчество. Поженившись в 1961 году, в браке они прожили более полувека до его кончины в апреле 2019 года.

«Первый раз мы увиделись на вступительных экзаменах в БГУ, — рассказывал о супруге Равиль Тухватович. — Приветливая улыбка, добрые глаза. Сейчас трудно сказать, чем моя избранница „зацепила“ меня. Одно отмечу: она сумела стать мне не только женой, но и соратником, другом, советчиком».

Фарида Якуповна Бикбаева будет похоронена завтра, 27 февраля, рядом со своим супругом на Мусульманском кладбище г. Уфы.

«Башинформ» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.