Новости Башкортостана и Уфы
74.71
0
79.57
0
82.22
+0.01
-16 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 16:13

Певец Элвин Грей передал бойцам СВО святую реликвию

соцсети
Фото:соцсети

«Буквально недавно я находился на гастролях в Белорецке, — написал в соцсетях певец Элвин Грей. —  После концерта в гримерку вошла бабушка в белом платочке, как с картинки. Ну очень пожилая бабушка. Такая аккуратненькая, светлая. Чистая непорочность, если так можно сказать о сильно пожилом человеке. Я ещё не успел переодеться даже. Она, поймав мой взгляд, улыбнулась и сказала:
„Я ненадолго, ты не стесняйся, переодевайся. Ты скоро поедешь в дальнюю дорогу. Передай нашим воинам вот это“, — и протягивает мне свои морщинистые ручки, а в них каким-то образом сложенная втрое конструкция. Я же мусульманин, никогда раньше не сталкивался с такими атрибутами. У православных — святые Лики, у мусульман — Коран.
Но старушка как будто прочитала мои мысли и продолжила, объяснив, что это старообрядческий складень Владимирской иконы божьей матери. Очень древний, намоленый. Этот лик когда-то помог изгнать с родной земли в смутное время нечисть с Руси. Поможет и сейчас. Спасёт и сохранит наших защитников.
Гастроли шли своим чередом. Прошло несколько концертных дней. Я уже в Нефтекамске. Утром звонок.
„Привет дружище, мы тебя ждем. Неплохо было бы 23 февраля прокатиться по расположениям. Поддержать бойцов. Медицина ждёт твоих песен. Дети в Донбассе слушают твои Песни, спрашивают, приедешь ли ты к ним?“ Я говорю — конечно буду. И вот я уже в войсках.  Рассказал ребятам историю с бабушкой. Сам рассказываю, смотрю на них, и голос дрожит, ком в горле мешает говорить. Вручил им икону. Вы бы видели лица и эмоции ребят, кто-то грузанулся, у кого-то намокли глаза. Пока есть такие бабушки — нас не победить никому».

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика