Певец Элвин Грей передал бойцам СВО святую реликвию

«Буквально недавно я находился на гастролях в Белорецке, — написал в соцсетях певец Элвин Грей. — После концерта в гримерку вошла бабушка в белом платочке, как с картинки. Ну очень пожилая бабушка. Такая аккуратненькая, светлая. Чистая непорочность, если так можно сказать о сильно пожилом человеке. Я ещё не успел переодеться даже. Она, поймав мой взгляд, улыбнулась и сказала:

„Я ненадолго, ты не стесняйся, переодевайся. Ты скоро поедешь в дальнюю дорогу. Передай нашим воинам вот это“, — и протягивает мне свои морщинистые ручки, а в них каким-то образом сложенная втрое конструкция. Я же мусульманин, никогда раньше не сталкивался с такими атрибутами. У православных — святые Лики, у мусульман — Коран.

Но старушка как будто прочитала мои мысли и продолжила, объяснив, что это старообрядческий складень Владимирской иконы божьей матери. Очень древний, намоленый. Этот лик когда-то помог изгнать с родной земли в смутное время нечисть с Руси. Поможет и сейчас. Спасёт и сохранит наших защитников.

Гастроли шли своим чередом. Прошло несколько концертных дней. Я уже в Нефтекамске. Утром звонок.

„Привет дружище, мы тебя ждем. Неплохо было бы 23 февраля прокатиться по расположениям. Поддержать бойцов. Медицина ждёт твоих песен. Дети в Донбассе слушают твои Песни, спрашивают, приедешь ли ты к ним?“ Я говорю — конечно буду. И вот я уже в войсках. Рассказал ребятам историю с бабушкой. Сам рассказываю, смотрю на них, и голос дрожит, ком в горле мешает говорить. Вручил им икону. Вы бы видели лица и эмоции ребят, кто-то грузанулся, у кого-то намокли глаза. Пока есть такие бабушки — нас не победить никому».



