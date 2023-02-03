Международный фестиваль «Свой путь» объявляет конкурс среди зрителей

Международный кинофестиваль «Свой путь», который пройдет в Уфе с 9 по 15 февраля, запускает конкурс для зрителей «Назови своего уфимского героя!». Об этом «Башинформу» сообщила председатель Союза кинематографистов РБ Зухра Буракаева.

На главной странице официального сайта фестиваля каждый желающий может оставить имя ныне здравствующего известного уфимца, которого считает настоящим героем современности. Это может быть известная личность из любой сферы деятельности — политик, актер, врач, спортсмен, учитель, журналист и другие.

Организаторы пригласят героя и участника конкурса на фестиваль, чтобы вместе посмотреть и обсудить один из фильмов конкурсной программы. Итоги будут подведены во вторник, 7 февраля 2023 года.

С программой фильмов можно ознакомиться по ссылке, а за ходом конкурса следить на сайте фестиваля и на странице во «ВКонтакте».

Информационный партнер фестиваля — агентство «Башинформ».