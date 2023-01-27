Уфа станет площадкой первого международного кинофестиваля «Свой путь»

Февраль для Уфы станет масштабной киноплощадкой для проведения первого международного кинофестиваля «Свой путь». Фестиваль пройдет с 9 по 15 февраля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В Уфу приедут члены жюри, участники и медийные лица из Сербии, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Артисты, писатели, общественные деятели, блогеры будут вместе со зрителями смотреть и обсуждать фильмы конкурсной программы. Именно зрительское голосование определит, какому фильму дать Гран-при фестиваля.

«Мы выбираем то кино, сквозь призму которого можно обсудить глубокие темы и события современности и сформировать на них свой собственный, независимый взгляд, — рассказала «Башинформу» президент фестиваля Юлия Быба. — С нами вместе фильмы смотрят и обсуждают герои нашего времени — знаменитости и просто реализовавшиеся личности, которые служат примером и вдохновением для всех нас. Фильмы-портреты, повествующие об их пути, о том, как они его нашли и не побоялись идти по нему до конца, и вошли в программу фестиваля «Свой путь».

9 февраля в 12.00 состоится расширенная пресс-конференция, а вечером — торжественное открытие фестиваля в кинотеатре «Родина». В течение пяти дней, с 10 по 14 февраля, уфимцы не только смогут посмотреть художественные и документальные картины, объединенные тематически в отдельные блоки, но и обсудить их с авторами, известными деятелями российской культуры, авторами кино, писателями, общественными деятелями.

«Мы не случайно выбрали Уфу центром нашего первого кинофестиваля «Свой путь». Это яркий самобытный город со своей индивидуальностью и харизмой. Город, где жители любят и смотрят кино. Город с традициями киноклубов и обсуждений фильмов.

Мы хотим показать гостям фестиваля яркость и колорит Уфы, познакомить с уфимским зрителем, создать диалог с местными деятелями культуры и искусства!» — поясняет Юлия Быба.

Конкурсные показы и творческие встречи кинофестиваля «Свой путь» пройдут в кинотеатре «Родина» — центре российской кинематографии и в Доме актера имени Бадар Юсуповой. Также пройдут творческие встречи. Вход на показы бесплатный — по предварительной регистрации на сайте фестиваля с 1 февраля и по входным билетам на кассах.

Информационный партнер фестиваля — информационное агентство «Башинформ».