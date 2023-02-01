В Уфе объект «Усадьба Герасимова: Дом восточный» включен в госреестр

Единый государственный реестр пополнился объектом культурного наследия регионального значения

«Усадьба Герасимова: Дом восточный», расположенным в Уфе по адресу: ул. Октябрьской революции, 65.

Приказом Башкультнаследия от 18 января 2023 года здание выявленного объекта культурного наследия включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.



Приказ принят на основании акта государственной историко-культурной экспертизы, проведенной аттестованным Министерством культуры России экспертом. В рамках экспертизы уточнено наименование объекта культурного наследия, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Башкультнаследия.



Одноэтажное кирпичное здание было построено в период до 1917 года, на усадьбе конца XIX века, принадлежавшей купцу, хлебопромышленнику Дмитрию Семёновичу Герасимову. В 1920-е годы зданием владели наследники купца. В 1930-е годы здание вместе с рядом расположенным зданием было передано Росглавхлебу. В 1950-е годы дом был выделен из общего домовладения и передан в коммунальный фонд. В 1987 году в доме был произведен капитальный ремонт. Сегодня в здании располагаются офисные помещения и магазины.