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Сегодня, 09:30

В единый госреестр включили объект культнаследия из Уфы - Дом Архангельских

пресс-служба Башкультнаследия
Фото:пресс-служба Башкультнаследия

Единый государственный реестр пополнился объектом культурного наследия регионального значения — это Дом Архангельских, расположенный в Уфе на улице Октябрьской революции, 70. Соответствующие приказы Башкультнаследия опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Башкультнаследия, памятник архитектуры выполнен в стиле «эклектика». Дом был построен в 1881 году для Стерлитамакского купца, лесопромышленника Степана Ивановича Харькова. Впоследствии здание перешло в собственность семьи Маминых, а в 1920-е годы — Михаила Ивановича Сельдимирова. К 1970-м годам здание превратилось в многоквартирный жилой дом.

Приказом Управления от 11 января 2023 года здание выявленного объекта культурного наследия включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Приказ принят на основании акта государственной историко-культурной экспертизы, проведенной аттестованным министерством культуры России экспертом. В рамках экспертизы уточнено наименование объекта культурного наследия. Этим же приказом утверждены предмет охраны, границы и режим использования объекта культурного наследия.

Режим использования территории предусматривает запреты на строительство объектов капитального строения; проведение земляных, мелиоративных и иных работ; использование технологий, создающих динамические нагрузки на объект; установку киосков, павильонов и навесов, а также засорение территории и уничтожение объекта или его частей. Режим не ограничивает: проведение работ по сохранению объекта, в том числе по обеспечению его функционирования; проведение работ по озеленению и благоустройству территории; ремонт и реконструкцию дорог, не нарушающих целостность объекта.

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