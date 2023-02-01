Новости Башкортостана и Уфы
70.12
-0.4
76.22
-0.08
83.49
+0.65
-18 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 14:05

В Башкирии призвали молодежь читать книги, обогащающие душу добрыми чувствами, эмоциями и знаниями

Межпоселенческая ЦРБ Туймазинского района
Фото:Межпоселенческая ЦРБ Туймазинского района

Накануне в городской модельной библиотеке № 4 города Туймазы в рамках открытия Года полезных дел для малой Родины в Республике Башкортостан состоялась читательская конференция по книге «Хождение к Студеному морю» известного уфимского писателя и путешественника, земляка туймазинцев, народного писателя Республики Башкортостан, заслуженного работника культуры РФ и РБ, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева, лауреата премии Президента России в области литературы и искусства Камиля Зиганшина.

Как сообщила директор межпоселенческой центральной районной библиотеки Альфия Шайдуллина, в мероприятии приняли участие студенты Туймазинского педагогического колледжа, учащиеся девятых классов СОШ № 7, библиотекари. На читательской конференции присутствовал сам автор книги.

В ходе обсуждения романа, в выступлениях библиотекарей были подняты самые разные темы: «Мир старообрядчества, сохранение культурного наследия предков в романе», «Жизнь и нравы коренных жителей Крайнего Севера», «История главного героя, идущего за мечтой», «Проблема нравственного воспитания и веры в произведении», «Духовная связь между человеком и природой в книге». С большим интересом участники конференции выслушали подготовленный ветераном библиотечного дела, членом литературного объединения «Алтын башак» Римой Талибовой доклад о героях книги «Хождение к Студеному морю», в котором она постаралась дать характеристики каждому из основных героев романа.


«Общеизвестно, что автор книги Камиль Зиганшин — прекрасный рассказчик, человек с чувством юмора. Он рассказал о себе, поделился впечатлениями о путешествиях — представил электронную презентацию, свои путевые заметки», — рассказала Альфия Шайдуллина.

В завершение мероприятия заместитель главы администрации Туймазинского района по социальным вопросам Сергей Подоприхин призвал молодежь читать именно такую литературу, которая «обогащает душу добрыми чувствами, наполняет сердце эмоциями, питает ум знаниями».


Книга «Хождение к Студеному морю» вышла в Башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой в 2020 году и вызвала огромный интерес у читателей. Этот роман является продолжением уже полюбившейся читателям дилогии «Скитники» и «Золото Алдана». Он получил высокую оценку критиков и много хороших отзывов читателей. За короткое время роман завоевал три российские литературные премии.


Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика