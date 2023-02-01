В Башкирии призвали молодежь читать книги, обогащающие душу добрыми чувствами, эмоциями и знаниями

Накануне в городской модельной библиотеке № 4 города Туймазы в рамках открытия Года полезных дел для малой Родины в Республике Башкортостан состоялась читательская конференция по книге «Хождение к Студеному морю» известного уфимского писателя и путешественника, земляка туймазинцев, народного писателя Республики Башкортостан, заслуженного работника культуры РФ и РБ, лауреата Государственной премии имени Салавата Юлаева, лауреата премии Президента России в области литературы и искусства Камиля Зиганшина.

Как сообщила директор межпоселенческой центральной районной библиотеки Альфия Шайдуллина, в мероприятии приняли участие студенты Туймазинского педагогического колледжа, учащиеся девятых классов СОШ № 7, библиотекари. На читательской конференции присутствовал сам автор книги.

В ходе обсуждения романа, в выступлениях библиотекарей были подняты самые разные темы: «Мир старообрядчества, сохранение культурного наследия предков в романе», «Жизнь и нравы коренных жителей Крайнего Севера», «История главного героя, идущего за мечтой», «Проблема нравственного воспитания и веры в произведении», «Духовная связь между человеком и природой в книге». С большим интересом участники конференции выслушали подготовленный ветераном библиотечного дела, членом литературного объединения «Алтын башак» Римой Талибовой доклад о героях книги «Хождение к Студеному морю», в котором она постаралась дать характеристики каждому из основных героев романа.