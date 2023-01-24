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Культура
24 Января , 12:08

В Башкирии имя писателя Нажиба Асанбаева увековечили на его малой родине

архив ИА «Башинформ»
архив ИА «Башинформ»

Бакалинскому районному дворцу культуры присвоено имя классика башкирской литературы, автора легендарного «Красного паши» Нажиба Асанбаева. Соответствующее постановление правительства Республики Башкортостан подписано 23 января 2023 года и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Предложение об увековечении памяти поступило от администрации Бакалинского района Республики Башкортостан. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета администрации Бакалинского района. Контроль за исполнением постановления возложен на первого вице-премьера правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустама Муратова.

Нажиб Асанбаев (1921—2013) — выдающийся башкирский прозаик, поэт, драматург, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Очерк о писателе размещен на сайте агентства «Башинформ».

Автор:Лейла Аралбаева
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