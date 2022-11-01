Уфимский Театр юного зрителя получил награду всероссийского фестиваля ТЮЗов в Марий Эл

Театр юного зрителя Уфы принял участие во II Фестивале ТЮЗов России «Современная пьеса для детей и юношества» в Республике Марий Эл. Уфимский ТЮЗ завоевал награду в одной из главных номинаций - исполнительница главной роли в спектакле «Манюня» Наталья Лысцова признана победителем в номинации «Лучшая женская роль». Диплом, подписанный председателем жюри - театральным критиком Ольгой Галаховой, получила руководитель ТЮЗа Полина Шабаева.

Фестиваль прошел в Марийском театре юного зрителя. В афишу фестиваля вошли лучшие спектакли российских театров, ориентированных на детскую, подростковую и юношескую аудиторию. В их числе: молодёжная драма «Города одиночества» Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля, сказка «Мальчик-с-пальчик и его родители» Театра юного зрителя г. Заречный, спектакль о подростках «Бог ездит на велосипеде» Кировского государственного театра юного зрителя, трагикомедия «Приключения Ходжи Насреддина» Национального молодёжного театра им. М. Карима РБ, лирическая драма «Эти свободные бабочки» Марийского ТЮЗа, драма «Музей исчезнувших вещей» Калужского областного Театра юного зрителя. Завершился театральный форум показом спектакля-путешествия в детство «Манюня» Уфимского ТЮЗа.

Напомним, Национальный молодежный театр имени Мустая Карима привез пять наград с фестиваля в Йошкар-Оле.