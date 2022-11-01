Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
1 Ноября , 11:46

Уфимский Театр юного зрителя получил награду всероссийского фестиваля ТЮЗов в Марий Эл

Театр юного зрителя Уфы принял участие во II Фестивале ТЮЗов России «Современная пьеса для детей и юношества» в Республике Марий Эл. Уфимский ТЮЗ завоевал награду в одной из главных номинаций - исполнительница главной роли в спектакле «Манюня» Наталья Лысцова признана победителем в номинации «Лучшая женская роль». Диплом, подписанный председателем жюри - театральным критиком Ольгой Галаховой, получила руководитель ТЮЗа Полина Шабаева.

Фестиваль прошел в Марийском театре юного зрителя. В афишу фестиваля вошли лучшие спектакли российских театров, ориентированных на детскую, подростковую и юношескую аудиторию. В их числе: молодёжная драма «Города одиночества» Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля, сказка «Мальчик-с-пальчик и его родители» Театра юного зрителя г. Заречный, спектакль о подростках «Бог ездит на велосипеде» Кировского государственного театра юного зрителя, трагикомедия «Приключения Ходжи Насреддина» Национального молодёжного театра им. М. Карима РБ, лирическая драма «Эти свободные бабочки» Марийского ТЮЗа, драма «Музей исчезнувших вещей» Калужского областного Театра юного зрителя. Завершился театральный форум показом спектакля-путешествия в детство «Манюня» Уфимского ТЮЗа.

Напомним, Национальный молодежный театр имени Мустая Карима привез пять наград с фестиваля в Йошкар-Оле.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика