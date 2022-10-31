Молодежный театр имени Мустая Карима привез пять наград с фестиваля в Йошкар-Оле

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима собрал практически все награды театрального фестиваля ТЮЗов «Современная пьеса для детей и юношества». Напомним, фестиваль проходил с 24 по 29 октября в Йошкар-Оле.
Театральный коллектив из Башкортостана представил на суд жюри спектакль «Приключения Ходжи Насреддина» в постановке заслуженного деятеля искусств РБ Мусалима Кульбаева, премьера которого состоялась в мае 2022 года.
По итогам творческого форума у Национального молодежного театра награды в номинациях:
— «Лучший спектакль»
— «Лучшие костюмы» — Геннадий Скоморохов, художник-постановщик спектакля «Приключения Ходжи Насреддина»
— «Лучшая мужская роль» — Рамзиль Сальманов за роль Ходжи Насреддина
— «Лучшая женская роль второго плана» — Аида Кульбаева за роль Отун биби
— «Лучшая эпизодическая роль» — Ренат Фатхиев за роль Ушастика.
«Хоть и не смогли принять участие в церемонии закрытия фестиваля, радостные вести очень быстро дошли до нас. В фестивале принимал участие и Уфимский театр юного зрителя, который оставался на закрытии. Наш театр победил в 5 номинациях. У ТЮЗа приз за лучшую женскую роль.
Мы сыграли с большим волнением, так как успели поставить спектакль лишь один раз, в мае этого года. Пока большая сцена Молодежного театра закрыта на ремонт, нет возможности снова представить его зрителям Уфы. На сцене Марийского театра сыграли лишь во второй раз. Поэтому актеры работали с большим воодушевлением, у всех горели глаза. Зрителям понравился наш спектакль, высоко оценили постановку и члены жюри», — цитирует заслуженного артиста РБ Рамзиля Сальманова портал «Культурный мир Башкортостана».