Молодежный театр имени Мустая Карима привез пять наград с фестиваля в Йошкар-Оле

Национальный молодежный театр имени Мустая Карима собрал практически все награды театрального фестиваля ТЮЗов «Современная пьеса для детей и юношества». Напомним, фестиваль проходил с 24 по 29 октября в Йошкар-Оле.

Театральный коллектив из Башкортостана представил на суд жюри спектакль «Приключения Ходжи Насреддина» в постановке заслуженного деятеля искусств РБ Мусалима Кульбаева, премьера которого состоялась в мае 2022 года.

По итогам творческого форума у Национального молодежного театра награды в номинациях:

— «Лучший спектакль»

— «Лучшие костюмы» — Геннадий Скоморохов, художник-постановщик спектакля «Приключения Ходжи Насреддина»

— «Лучшая мужская роль» — Рамзиль Сальманов за роль Ходжи Насреддина

— «Лучшая женская роль второго плана» — Аида Кульбаева за роль Отун биби

— «Лучшая эпизодическая роль» — Ренат Фатхиев за роль Ушастика.