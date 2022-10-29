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29 Октября , 18:44

Избран председатель Союза журналистов России

пресс-служба СЖР
Фото:пресс-служба СЖР

Председателем Союза журналистов России переизбран Владимир Соловьёв. В субботу, 29 октября, в Москве проходит XIII съезд Союза журналистов России.

В работе съезда принимают участие 326 делегатов, в том числе делегация из Республики Башкортостан. Голосование проходило в открытом формате.

Почётным председателем СЖР избран бывший руководитель организации Всеволод Богданов.

По словам Владимира Соловьёва, со времени прошлого съезда, за пять лет, в СЖР вступило 6846 человек. Сегодня общее количество членов союза насчитывает 77 тысяч. Есть представительства во всех регионах страны.

Одна из главных новостей съезда — создаются четыре новых отделения союза — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. После их регистрации в минюсте региональных отделений станет 89. Перед собравшимися выступили руководители всех новых отделений.

За 5 лет председательства Соловьева союз продолжает быть центром объединения и защиты журналистов, поддержки инициатив, общественно значимых акций и проектов, организации диалога в интересах развития журналистского сообщества. Были установлены почетные звания «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ». Созданы фонды помощи журналистам: оказывается помощь ветеранам профессии. Обучение проводится на «Инфорумах», включающих мастер-классы редакторов ведущих российских СМИ и медиаплатформ, обучение в онлайн-формате, дискуссии, неформальное общение с экспертами, журналистам даются гранты.

пресс-служба СЖР
Фото:пресс-служба СЖР

Владимиру Геннадиевичу Соловьеву через 2 недели исполнится 58 лет. Российский тележурналист, политический обозреватель, телеведущий, продюсер в 1990 году окончил журналистский факультет МГУ. В 1990-1991 годах работал редактором и корреспондентом в Телевизионной службе новостей (ТСН) Центрального телевидения СССР. В 1992-1997 годах - собственный корреспондент РГТРК «Останкино» в Югославии, заведующий отделением телерадиокомпании на Балканах. Ему 12 раз пришлось побывать в командировках в Чечне, на первой и второй чеченских войнах. Всего в качестве военного корреспондента прошёл 7 войн. С августа 2017 года являлся советником директора ГТК Телеканал «Россия 1», секретарем СЖР, членом экспертного совета министерства культуры РФ по неигровому кино.

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Автор:Лейла Аралбаева
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