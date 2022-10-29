Избран председатель Союза журналистов России

Председателем Союза журналистов России переизбран Владимир Соловьёв. В субботу, 29 октября, в Москве проходит XIII съезд Союза журналистов России.

В работе съезда принимают участие 326 делегатов, в том числе делегация из Республики Башкортостан. Голосование проходило в открытом формате.

Почётным председателем СЖР избран бывший руководитель организации Всеволод Богданов.

По словам Владимира Соловьёва, со времени прошлого съезда, за пять лет, в СЖР вступило 6846 человек. Сегодня общее количество членов союза насчитывает 77 тысяч. Есть представительства во всех регионах страны.

Одна из главных новостей съезда — создаются четыре новых отделения союза — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. После их регистрации в минюсте региональных отделений станет 89. Перед собравшимися выступили руководители всех новых отделений.

За 5 лет председательства Соловьева союз продолжает быть центром объединения и защиты журналистов, поддержки инициатив, общественно значимых акций и проектов, организации диалога в интересах развития журналистского сообщества. Были установлены почетные звания «Заслуженный журналист РФ» и «Заслуженный работник связи и информации РФ». Созданы фонды помощи журналистам: оказывается помощь ветеранам профессии. Обучение проводится на «Инфорумах», включающих мастер-классы редакторов ведущих российских СМИ и медиаплатформ, обучение в онлайн-формате, дискуссии, неформальное общение с экспертами, журналистам даются гранты.