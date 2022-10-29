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29 Октября , 13:13

Делегация Башкортостана принимает участие в XIII съезде Союза журналистов России

В субботу, 29 октября, в Москве проходит XIII съезд Союза журналистов России. На мероприятие, которое проходит в конференц-зале «Москва» в Измайлово, собрались 326 делегатов из всех российских регионов.

Башкортостан на съезде представляет одна из самых больших в России делегаций из 10 человек под руководством председателя Союза журналистов Башкортостана Вадута Исхакова. Среди делегатов — представители ГУП «Республика Башкортостан», ИА «Башинформ», журналисты башкирского телевидения и радио, главные редакторы ведущих СМИ республики. Организация Башкирии сегодня насчитывает более 1700 членов союза.

Накануне для делегатов были организованы экскурсии в ведущие российские СМИ — МИА «Россия сегодня», АиФ, КП, Москва 24 и другие.

— Первый рабочий день в Москве начался с посещения редакции «Аргументы и факты», крупнейшей общественно-политической газеты России. Действительно, у московских коллег есть что перенять, чему научиться. Спасибо коллегам за хорошее и содержательное мероприятие! — сказал председатель Союза журналистов Башкортостана Вадут Исхаков.

Делегатам предстоит прослушать отчёт за прошедший период, обсудить актуальные проблемы и приоритетные направления деятельности, утвердить внесение изменений в устав. Состоятся также выборы руководящих органов Союза журналистов России.

Автор:Лейла Аралбаева
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