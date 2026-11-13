Жизнь до и после: чем в Башкирии наполняют обновленные парки?

Точки притяжения

Парк имени Ленина в Уфе отремонтировали, но кто теперь будет поддерживать порядок и следить за его состоянием? Таким вопросом задались жители башкирской столицы на прошедшей Прямой линии Главы Башкирии.

«Парк мы открыли, люди уже могут туда приходить. Но документы ещё не все закрыты. Тем не менее парк уже взят в работу: там убирают, следят за порядком. Зима идёт, соответственно, будем убирать и зимой. У нас много обращений в ЦУР: когда мы что-то делаем, люди благодарят, но потом тут же вполне справедливо начинают ругаться, что сделали, а надлежащего ухода нет: ни стрижки деревьев, ни уборки снега, опавшей листвы. Это традиционная жалоба. Поэтому по парку имени Ленина не переживайте. В конце концов, я на свой балкон вышел, выглянул, этого достаточно. Всё под контролем», – прокомментировал Радий Хабиров.

Но все ли общественные пространства, которые обновили, находятся под достаточным контролем? Есть ли в них жизнь после ремонта? Ведь практически в каждом городе и селе республики обновляются парки, скверы, центральные площади. Каждый проект стараются воплотить так, чтобы не просто создать музейную красоту, а сделать пространства комфортными для прогулок и отдыха. А главное, чтобы у каждой возрастной группы была своя территория для досуга.

«Наша задача – привнести жизнь в территории. Это не просто благоустройство, расставить лавочки и скамеечки, организовать дорожки. Важно найти такие проекты, которые помогут активизировать городское сообщество, построить пространство, подходящее под запросы жителей всех возрастов. Особая фокус-группа в проектировании – это подростки, потому что их, как правило, отовсюду прогоняют. На детских площадках их гонят мамы, которые боятся за своих малышей, с лавочек – пожилые люди. Поэтому стараемся предусмотреть в проектах скейт-зоны и другие неформальные площадки для подрастающего поколения», – пояснила директор Института развития городов Башкортостана Ольга Сарапулова.

За чей счет банкет?

В текущем году в Башкирии обновляют 144 общественных пространства. На 2027 год запланированы работы на 152 территориях. Это скверы, парки, набережные, аллеи, спортплощадки и другие локации.

Такие объемы были бы невозможны без федерального финансирования. Башкирия ежегодно находится в тройке лидеров среди регионов страны по числу проектов, выигравших в конкурсе проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

95% от всей суммы благоустройства регион получает из федерального бюджета. И в этом, и в следующем году выделяют порядка миллиарда рублей. То есть в среднем по 6,5 млн рублей на каждый проект.

Получить федеральные средства на самом деле не так уж и просто. Главный критерий в этой программе – активность жителей. В Башкирии проголосовали 805 тысяч человек.

«Сначала нужно победить в голосовании в рамках ФКГС. Муниципалитет определяет, какие объекты могут быть благоустроены в следующем году, а жители уже голосованием определяют территории, только после этого привлекаем федеральные деньги. Также у нас есть отдельный конкурс для малых городов и исторических поселений, отдельная программа для парков Уфы, – пояснила министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова. – Каждый год голосуют не менее 700 тысяч жителей. По активности жителей мы стабильно занимаем второе и третье места. По количеству объектов, которые благоустраиваем, второе».

Всего с 2019 года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Башкирии благоустроили 976 общественных территорий, для чего федеральный бюджет отдал 8,7 млрд рублей.

Высокую активность показывают небольшие города и села Башкирии, выигрывая с несколькими проектами. В списке лидеров Благовещенск, Янаул, Белебей и Октябрьский.

«Мы три раза выиграли в конкурсе малых городов и исторических поселений. Запустили парки Старогородецкий и Поющие родники, сейчас завершаем бульвар Новаторов. На этом бульваре мы покажем, как развивался наш город, которому исполняется 245 лет. Статус уездного города дала Екатерина II. Поэтому общественные пространства для обновления мы выбирали исходя из исторического наследия. Также поняли, что, если хотим оставить в городе молодежь, важно реконструировать парки и скверы. Потому что им нужно где-то гулять с колясками, с детьми. И вместе с жителями определили четыре реперные точки, четыре общественных пространства, в которые вдыхаем жизнь», – подчеркнул значимость проекта глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев.

«В Октябрьском также благоустраивается сразу три общественных пространства по программе "Формирование комфортной городской среды": скверы имени Губкина и Весенний, площадь перед музыкальным колледжем, который считается объектом культурного наследия. Работы завершим в течение этого года. Благодаря федеральному проекту жители и гости города получат новую городскую среду. Надеемся, что жители и гости будут посещать его с удовольствием и проводить здесь свой досуг», – отметил заместитель главы администрации города Ильнур Нафиков.

Так есть ли жизнь?

Сразу после реконструкции парк для содержания передают либо на баланс профильных муниципальных предприятий, либо подписывают контракт с частными организациями. При любом из путей у общественного пространства появляется хозяин, который должен наводить порядок и поддерживать чистоту.

«В рамках контракта они обязаны вывозить мусор, ремонтировать объекты, высаживать цветы, своевременно заменять малые архитектурные формы и другие элементы, чтобы не создавать травмоопасных ситуаций», – пояснила министр ЖКХ Ирина Голованова.

Но добросовестно относятся к содержанию не все организации. К примеру, в уфимском парке «Кашкадан» у горожан вызывает вопросы состояние озера. Также и. о. председателя общественной палаты Уфы Ильнур Асадуллин обратил внимание на покосившиеся элементы, сгнившие и местами сломанные доски деревянных дорожек, отсутствие ограждения на смотровой площадке у озера.

Если износ каких-то элементов и их замена вопрос времени, то совсем другое дело – действия вандалов. В Белебее зафиксированы многочисленные случаи вандализма в недавно благоустроенном бульваре Новаторов. Хулиганы порвали металлическую цепь на качелях, сломали шахматный стол, повредили деревянные элементы малых архитектурных форм и открутили крепежные детали. Поэтому уже на этапе проектирования стараются предусмотреть антивандальные элементы.

«Есть много нюансов, которые надо учесть уже на этапе планирования работ. Чтобы парк было легко обслуживать, чтобы он был вандалоустойчив, особенно в тех точках, где колоссальная нагрузка от людей», – подчеркнула Ольга Сарапулова.

Второй вопрос парковой жизни после обновления – привлечение бизнеса. Как правило, появляются небольшие точки общепита, торговли, развлечений и аттракционов, потому что в разы вырастает трафик посетителей. Если снова обратиться к примеру парка имени Ленина в Уфе, то вновь наглядно видно: в историческую среду органично вписали кафе и киоски.

«Мы это сделали с учетом того, что люди будут подолгу гулять, захотят перекусить и выпить кофе», – комментировал решение Глава Башкирии Радий Хабиров.

Интересными обновленные пространства становятся и с точки зрения событийности. К примеру, после реконструкции Октябрьской площади в Бирске город стал столицей празднования Дня семьи, любви и верности. На двух исторических площадках бывших медеплавильных заводов в селах Верхотор Ишимбайского района и Воскресенское Мелеузовского района, которые также реконструировали по программе ФКГС, впервые прошел фестиваль горнозаводской промышленности «Медь». На аллее на улице Комсомольской и в парке имени Кирова в Стерлитамаке ежегодно разворачивается фестиваль гостеприимства «Купец 2.0».

То есть практически у каждого города после масштабных реконструкций появляется не просто красивая локация, а место, где творится история и зарождаются новые традиции.

Парк – это не объект, который открыли и забыли. Это бесконечный процесс: содержание, события, поток людей. Республика научилась строить современные пространства. Следующий шаг – научиться их содержать так, чтобы они не теряли вид, и наполнять их смыслами.