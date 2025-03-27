«Башкирское долголетие»: всё только начинается

Проект, инициированный еще в 2020 году руководителем региона Радием Хабировым в рамках нацпроекта «Демография», направлен, в первую очередь, на повышение качества жизни после выхода на пенсию. И помогают в этом семь ключевых направлений: здоровье, обучение, туризм, физкультура, культура и творчество, волонтёрство и занятость. Кстати, все они уже успели доказать свою актуальность и востребованность среди жителей «серебряного» возраста нашей республики.

«Проект „Башкирское долголетие“ преследует две цели. Первая — сделать жизнь человека дольше. А вторая — чтобы он качественно лучше жил. Чтобы глаза горели, были энергия, здоровье. Чтобы он мог путешествовать, получить новые навыки, быть адекватным современной жизни», — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.

За пять лет в различных мероприятиях «Башкирского долголетия» приняли участие более 1 млн человек, из них свыше 470 тысяч пришлись на 2024 год. При этом самыми активными и вовлеченными в эту, безусловно, нужную, полезную и интересную программу стали пожилые жители Калтасинского, Краснокамского, Мишкинского районов, а также Нефтекамска и Сибая, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Судя по отзывам, самым популярным стало направление «Туризм» — за все время реализации проекта на экскурсиях уже побывали более 56 тысяч пенсионеров. Сегодня география туров расширена до Беларуси и Узбекистана. Но, как говорится, не хлебом единым, в нашем случае, не туризмом единым жив человек.

Все мероприятия программы «Башкирское долголетие» направлены на вовлечение пожилых жителей республики в активную жизнь, а следовательно, на увеличение продолжительности здорового и активного образа жизни.