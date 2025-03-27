«Башкирское долголетие»: всё только начинается

Проект, инициированный еще в 2020 году руководителем региона Радием Хабировым в рамках нацпроекта «Демография», направлен, в первую очередь, на повышение качества жизни после выхода на пенсию. И помогают в этом семь ключевых направлений: здоровье, обучение, туризм, физкультура, культура и творчество, волонтёрство и занятость. Кстати, все они уже успели доказать свою актуальность и востребованность среди жителей «серебряного» возраста нашей республики.
«Проект „Башкирское долголетие“ преследует две цели. Первая — сделать жизнь человека дольше. А вторая — чтобы он качественно лучше жил. Чтобы глаза горели, были энергия, здоровье. Чтобы он мог путешествовать, получить новые навыки, быть адекватным современной жизни», — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.
За пять лет в различных мероприятиях «Башкирского долголетия» приняли участие более 1 млн человек, из них свыше 470 тысяч пришлись на 2024 год. При этом самыми активными и вовлеченными в эту, безусловно, нужную, полезную и интересную программу стали пожилые жители Калтасинского, Краснокамского, Мишкинского районов, а также Нефтекамска и Сибая, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.
Судя по отзывам, самым популярным стало направление «Туризм» — за все время реализации проекта на экскурсиях уже побывали более 56 тысяч пенсионеров. Сегодня география туров расширена до Беларуси и Узбекистана. Но, как говорится, не хлебом единым, в нашем случае, не туризмом единым жив человек.
Все мероприятия программы «Башкирское долголетие» направлены на вовлечение пожилых жителей республики в активную жизнь, а следовательно, на увеличение продолжительности здорового и активного образа жизни.
Не зря говорят: движение — жизнь. Чтобы быть активным, нужно быть здоровым. И поддерживать свое здоровье можно в любом возрасте, уверяют специалисты. Спорт — это не обязательно большие физические нагрузки. Ни к чему тягать гири и пытаться бить рекорды, обливаясь ручьями пота. Для многих вполне достаточно пеших прогулок, мало-мальской физической нагрузки. Главное, чтобы она вообще была. Спорт и физкультура должны быть не только по телевизору, но и в жизни каждого из нас, в том числе пожилых людей.
НЕМНОГО ЦИФР
На 1 января 2024 года численность населения Башкирии превысила 4,064 млн человек. Из них более 970 тысяч человек, или 24% — старше трудоспособного возраста. При этом людей старше 60 лет в республике насчитывается свыше 933 тысяч человек, или 23%. Эта возрастная группа за год увеличилась почти на 25 тысяч человек. В структуре лиц старше 60 лет пожилые (60–74 года) составляют 78%, престарелые (75–89 лет) — 20% и долгожители (старше 90 лет) — 2%.
Средняя продолжительность жизни в республике в 2023 году составила 73,17 года. В Приволжском федеральном округе этот показатель равен 72,75 года, в России — 73,46.
ЗДОРОВЬЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
«Только в прошлом году профилактические осмотры в нашей республике прошли более 799 тысяч пенсионеров. Под диспансерным наблюдением находятся около 773,7 тысячи человек, у которых выявлены различные заболевания и патологические состояния», — сообщила «Башинформу» главный внештатный специалист гериатр минздрава РБ, заместитель главврача по медицинской части республиканского клинического госпиталя ветеранов войн (РКГВВ) Альфия Авзалетдинова.
На данный момент в Башкирии сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». Амбулаторная помощь оказывается в 47 гериатрических кабинетах поликлиник, стационарная помощь — на 205 геронтологических койках республиканского гериатрического центра на базе РКГВВ.
Напомним, в прошлом году по республике активно курсировали так называемые «Поезда здоровья». Врачи посетили за год 332 населенных пункта на территории 55 муниципалитетов Башкирии. Было проведено 170 тысяч приемов и 41 тысяча обследований.
«Большинство осмотренных — пенсионеры. У 4211 человек выявили подозрения на социально опасные заболевания, 1087 человек направлены на дополнительное обследование, 113 — на госпитализацию», — рассказала Альфия Авзалетдинова.
Только в 2024 году медики Башкирии провели 57 школ здоровья и активного долголетия для пациентов по формированию здорового образа жизни, активного долголетия, профилактике гериатрических синдромов, видеошкол, а также 10 групповых школ по профилактике падений и переломов. В целом за год прочитано 29 лекций, организовано шесть выездов в районы Башкирии. Кроме того, в прошлом году в санаториях «Юматово» и «Зеленая роща» состоялись фестивали здоровья «Декада старшего поколения» (60+), где врачи-гериатры и врачи других специальностей провели лекции и мастер-классы по вопросам здорового старения.
Между тем министерство здравоохранения Башкирии каждый вторник проводит сейчас по утрам «Час серебряного возраста». Кроме того, в регионе насчитывается 1531 школа здоровья для людей старше 60 лет.
В городах и районах республики также созданы и уже хорошо зарекомендовали себя различные спортивные и оздоровительные группы. Министерство спорта Башкирии выдает людям 60+, выполнившим нормативы комплекса ГТО на знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сертификаты номиналом 10 тысяч рублей для оказания физкультурно-оздоровительных услуг.
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА: С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
Оглянитесь. Практически повсеместно и все чаще сейчас можно встретить на наших улицах тех, кто увлекается скандинавской ходьбой. Это ли не наглядное доказательство заботы о своем здоровье в любом возрасте?
Одна из тех, для кого скандинавская ходьба стала уже образом жизни — жительница живописной деревни Азнагулово Белорецкого района Василя Мансуровна Сибагатова, совсем недавно отметившая свое 57-летие. Кстати, скандинавские палки ей подарили на день рождения три года назад.
«Я прочитала про эту ходьбу в журнале. Как фельдшер со стажем внимательно изучила все показания и противопоказания. Заниматься скандинавской ходьбой начала вместе со своей соседкой Фанилей Яныбаевой», — рассказала корреспонденту «Башинформа» Василя Сибагатова.
По ее словам, раньше она постоянно мучилась с давлением. После скандинавской ходьбы давление пришло в норму.
«Она как раз снижает давление, холестерин, помогает укрепить сердце и сосуды. Я почувствовала это на себе. Позже к нам присоединились еще четыре женщины. Начали ходить вместе с нами. Ходим теперь все вместе, примерно по полтора часа в день. Зимой мы только по улицам ходим, а весной и летом уже в горы поднимаемся, у нас есть невысокие горы, здесь вообще очень красивая природа. Отмечу также, что скандинавская ходьба – это еще и общение. Однозначно рекомендую всем заниматься скандинавской ходьбой. Она намного полезнее, чем просто пешая прогулка», — подытожила Василя Сибагатова.
В 60+ ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Каждый понимает: недостаточно один раз в год съездить куда-нибудь на экскурсию, впечатлиться природными красотами, а потом продолжать вести нередко одинокую жизнь, сидя дома в четырех стенах. Многим этого недостаточно, хочется общения, социальной активности, друзей по интересам.
66-летняя Любовь Алексеевна Исадыкова живет в Мишкинском районе Башкирии. Она — председатель первичной ветеранской организации лицея № 1 имени Флорида Булякова, отличник образования РБ, капитан команды «Вдохновение» при центре общения старшего поколения села Мишкино и, самое главное, активная участница многих мероприятий не только в родном районе, но и далеко за его пределами.
«Проект „Башкирское долголетие“ — бесспорно, нужная программа для людей старшего поколения, потому что они стали заняты. Мне очень интересно ее популяризировать», — заявила она в разговоре с агентством «Башинформ».
По словам Любови Алексеевны, все началось с туризма, когда «нас начали приглашать в поездки по республике», один раз в год. Уфа, Нефтекамск, монастырь «Святые кустики» в Благовещенском районе, Павловское водохранилище, Красный Ключ — все эти поездки запомнились надолго.
«22 декабря 2022 года у нас в Мишкино открылся первый в республике центр общения для людей старшего возраста. С этого момента наша работа закипела, забурлила разными красками по множеству направлений, — рассказала она. — У нас в Мишкино много активных людей».
Сегодня многие пенсионеры этого района Башкирии с удовольствием занимаются городошным спортом, плаванием, теннисом, скандинавской ходьбой по горному ландшафту. Не проходят мимо спортивных тренажеров, установленных на площади.
Для тех, кто не любит спорт и другие активности, в Мишкинском районе предусмотрены клубы по интересам. Таких в местном центре общения для людей старшего поколения сразу несколько. Среди них — клубы для любителей поэзии, вязания, цветоводов.
«Кондитеров даже приглашали. Кроме этого, психолог у нас бывает примерно дважды в месяц, а также врачи, работники полиции. Коучи тоже приходят, проводят с нами разные тренинги. У нас прекрасный председатель районного совета ветеранов Юлия Григорьевна Балахнина, она ведет огромную работу», — отметила Любовь Исадыкова.
Кстати, команда «Вдохновение», капитаном которой является Любовь Исадыкова, активно участвует в различных зональных и республиканских конкурсах. Среди них — победа в республиканском конкурсе лучших практик по программе «Башкирское долголетие». Недавно команда «Вдохновение» из Мишкинского района стала лауреатом I степени республиканского конкурса лучших центров общения для людей старшего возраста.
«Всего с момента открытия в Мишкино центра общения для людей старшего возраста проведено свыше 300 различных мероприятий с участием более 3 тысяч человек», — добавила Любовь Исадыкова.
Совсем недавно здесь же, в Мишкино, в марийском информационно-культурном центре открылся клуб «С песней по жизни». Несмотря на то, что было всего три или четыре занятия, этот музыкальный клуб уже успел понравиться местным жителям.
Как призналась Любовь Алексеевна, несмотря на то, что она живет одна, мужа не стало почти восемь лет назад, дети давно выросли, ей совершенно некогда скучать. Почти все ее дни заняты. Так, например, вот уже почти полтора года, как мишкинские жители вяжут сети для участников СВО. На данный момент связали 160 сетей.
«Ходим вязать сети для наших бойцов три раза в неделю. Вообще, у нас очень много всего по району собирают, гумконвой формируют. И печи варят, и старые мотоциклы собирают, отправляют, в деревнях тоже сети вяжут. 14 точек у нас по району только сети вяжут. Кроме этого, делаем блиндажные свечи, браслеты выживания, собираем всевозможные сухие пайки, сухой душ, для госпиталя собирали постельное белье. В общем, мы без дела абсолютно не сидим», — заключила Любовь Исадыкова и добавила, что ее самое любимое хобби — это не просто разведение цветов в саду, а составление цветочных композиций.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
С этого года реализация проекта «Башкирское долголетие» продолжится в рамках региональной программы, разработанной для реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Региональная программа стала продолжением реализации мероприятий указа Главы республики «Башкирское долголетие». Программа включила в себя новые разделы и мероприятия, включая оказание социальных услуг пожилым людям, обеспечение уровня госпитализации на геронтологические койки, а также проведение обучающих занятий и мастер-классов по финансовой грамотности, организацию центров дневного пребывания и т. д. Все это наглядно демонстрирует то, что в Башкирии ведется активная работа по улучшению качества жизни, увеличению продолжительности жизни и периода социальной активности пожилых жителей республики.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Зачастую «ожидаемая картинка» выхода на пенсию не соответствует реальной действительности, отметила в разговоре с «Башинформом» главный врач Республиканского клинического психотерапевтического центра, главный внештатный специалист-психотерапевт минздрава РБ Наталья Тулбаева.
«Выпасть из ритма работающего человека непросто. Оставшись без дела, которому десятилетиями посвящалась большая часть дня, можно быстро почувствовать скуку и апатию, свою „ненужность“ родным, а там и до депрессии недалеко. В общем, если не успеть подготовиться заранее, „пенсионный стресс“ неизбежен. Поэтому потрудитесь найти себе перечень увлекательных занятий, — советует она. – Региональная программа „Башкирское долголетие“ успешно реализует самые важные направления занятости человека, изменившего свой социальный статус: это физическая культура, здоровье, волонтерство, туризм, творчество и так далее. Любимое хобби делает жизнь интереснее, наполняя ее энергией и смыслом, а ваш мозг — новыми нейронными связями. И касается это не только новых знаний, но и удовольствия от физической нагрузки, увиденного, услышанного».
Ученые также установили: когда человек делает что-то хорошее другим людям, мозг вырабатывает большое количество эндорфинов (известных как «гормоны удовольствия»). Они обладают успокаивающим эффектом, нейтрализуют воздействие стресса, облегчают депрессию. Согласно исследованию, помогая другим, мы и впрямь улучшаем свое физиологическое состояние: понижается кровяное давление, повышается самооценка, снижается уровень стресса, увеличивается продолжительность жизни.
Одиночество и изолированность от общества после выхода на пенсию — проблема, которую в гериатрии называют «синдром одиночества», пояснила главный врач Республиканского клинического психотерапевтического центра. Когда человек не чувствует себя нужным, когда у него нет цели, что бы медики ни делали, какие бы ни использовали лекарства и высокие технологии, очень трудно сохранить качество жизни пожилого человека.
«Проект „Башкирское долголетие“ активно способствует поддержанию физической и интеллектуальной активности населения, сохранению общения, овладению новой информацией и практических навыков. Среди моих пациентов и родственников знакомых приличное количество тех, кто успешно участвует в разных направлениях программы. Так, например, 71-летняя мама моего тренера совершила экскурсию в Иглинский район, узнала интересные факты об Уфе, а с координатором серебряных волонтеров Башкирии Екатериной Александровной Савельевой нас связывает давняя дружба и успешное сотрудничество в мероприятиях по сохранению ментальной активности людей пожилого возраста», — заключила Наталья Тулбаева.