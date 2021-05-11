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11 мая Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе поиски 11-летнего мальчика завершились

ОБЩЕСТВО
Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Уфе поиски 11-летнего мальчика завершились Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Уфе свернули поиски пропавшего 11-летнего мальчика. В группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» днем 11 мая появилось сообщение о том, что ребенка нашли. С ним все в порядке – жив. Где школьник находился в течение суток – не уточняется.

Напомним, мальчик пропал 10 мая – ушел на прогулку и домой не вернулся. Родственники забили тревогу, к поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры.

 

ИА «Башинформ»

Теги: поиски пропавших
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