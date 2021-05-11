Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk В Уфе волонтеры сообщили о розыске пропавшего 11-летнего Даниила Ситникова Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Уфе волонтеры сообщили о розыске пропавшего без вести 11-летнего Даниила Ситникова. 11 мая в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» появилась ориентировка по розыску мальчика. Как пояснили добровольцы, 10 мая ребенок ушел на прогулку и пропал – домой не вернулся.

Приметы: рост 135 см, плотного телосложения, светло-русые волосы, карие глаза.

Был одет в черно-синюю спортивную кофту с белой надписью на спине, белые шорты, зеленую футболку, белые кеды.

Всех, кто знает, где может находиться мальчик, просят сообщить информацию по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.