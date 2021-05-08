В Башкирии зарегистрированы еще четыре смерти от COVID-19

По данным оперативного штаба, в Башкирии зарегистрировано еще четыре случая смерти от COVID-19. Всего в с начала пандемии в республике от коронавируса умерло 468 человек.

Общее число инфицированных на 8 мая в республике составляет 36136 человек, из них 94 человека заболели за последние сутки.

Вылечились от коронавируса 33683 человека, в том числе 112 выздоровели за минувшие сутки.

На 6 мая от коронавирусной инфекции в регионе полностью привиты 186 426 жителей, все они завершили иммунизацию обоими компонентами вакцины (52,6%). Как сообщили в Минздраве РБ, 279 316 человек вакцинированы первым компонентом (78,8%).

Всего в Башкирию поступило 354 334 дозы вакцин от COVID-19.