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7 мая Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе воздух прогреется до 23 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе воздух прогреется до 23 градусов Фото: ИА «Башинформ»

В пятницу, 7 мая, в столице Башкирии установится солнечная и ясная погода. Как сообщили дежурные синоптики Башгидрометцентра, воздух прогреется до 22 градусов. Своего пика температурный фон достигнет к 13 часам и продержится до 16 часов. К вечеру столбики термометров опустятся до 16 градусов. Дождей в Уфе и в других районах республики не ожидается.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о точном прогнозе погоды на праздник 9 Мая.

 

ИА «Башинформ»

Теги: прогноз погоды
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