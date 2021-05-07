В Уфе воздух прогреется до 23 градусов
В Уфе воздух прогреется до 23 градусов Фото: ИА «Башинформ»
В пятницу, 7 мая, в столице Башкирии установится солнечная и ясная погода. Как сообщили дежурные синоптики Башгидрометцентра, воздух прогреется до 22 градусов. Своего пика температурный фон достигнет к 13 часам и продержится до 16 часов. К вечеру столбики термометров опустятся до 16 градусов. Дождей в Уфе и в других районах республики не ожидается.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало о точном прогнозе погоды на праздник 9 Мая.