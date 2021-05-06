Стало известно, какая погода будет в Уфе на День Победы
По данным синоптиков, 9 мая в Уфе установится теплая погода.
Как сообщили в Башгидрометцентре, днем температура воздуха составит до +23…+24 градусов. Ветер небольшой, до 1,1 метра в секунду. Осадков не прогнозируется, небо облачное, с прояснениями.
Ночью температура опустится до +8…+12 градусов. Теплая погода в Уфе сохранится до следующей недели.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
На телеканале БСТ 9 мая пройдет марафон «С Днем Победы!»
В Уфе Центр семейного воспитания им. Шагита Худайберина отпразднует 100-летие
В БашРТС сообщили о снижении на 46% начислений по отоплению за апрель
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи