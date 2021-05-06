Стало известно, какая погода будет в Уфе на День Победы

По данным синоптиков, 9 мая в Уфе установится теплая погода.

Как сообщили в Башгидрометцентре, днем температура воздуха составит до +23…+24 градусов. Ветер небольшой, до 1,1 метра в секунду. Осадков не прогнозируется, небо облачное, с прояснениями.

Ночью температура опустится до +8…+12 градусов. Теплая погода в Уфе сохранится до следующей недели.