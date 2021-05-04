В Башкирии за сутки от коронавирусной инфекции вновь скончались три человека
В Башкирии за сутки от коронавирусной инфекции вновь скончались три человека Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии за сутки от коронавирусной инфекции вновь скончалось три человека. Общее количество умерших достигло 461 человек. Такие данные сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».
В республике выявлено 96 новых случаев заболевания, общее число выявленных пациентов равняется 35 763.
99 человек выздоровело за сутки, общее количество выздоровевших — 33 232.