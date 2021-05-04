В Башкирии за сутки от коронавирусной инфекции вновь скончалось три человека. Общее количество умерших достигло 461 человек. Такие данные сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

В Башкирии за сутки от коронавирусной инфекции вновь скончались три человека Фото: ИА «Башинформ»

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