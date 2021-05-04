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Более трети россиян прошли диспансеризацию за последние три года и довольны качеством

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Более трети россиян прошли диспансеризацию за последние три года и довольны качеством Фото: Олег Яровиков

65% россиян, прошедших диспансеризацию в государственной поликлинике в течение последних трех лет, однозначно и скорее удовлетворены качеством медицинского обследования. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

С 1 июля в России возобновляются программы диспансеризации, приостановленные в прошлом году из-за пандемии COVID-19. О возможности бесплатно пройти чек-ап в государственной поликлинике знает большинство россиян (79%), однако воспользовались этим правом в течение последних 3 лет лишь 36% представителей экономически активного населения.

Своим правом на бесплатное комплексное обследование чаще пользовались опрошенные старше 45 лет и респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. (по 39%). Среди женщин больше и тех, кто проходил диспансеризацию (39% против 34% среди мужчин), и тех, кто знает о такой возможности, но игнорирует ее (45 и 42% соответственно). Мужчины же чаще женщин не осведомлены о своем праве (24% против 16%). Тех, кто не знает о возможности бесплатно провести чек-ап в государственной поликлинике, особенно много среди молодежи до 24 лет (34%).

Большинство респондентов (64%), проходивших диспансеризацию в государственной поликлинике в последние 3 года, удовлетворены качеством медицинского обследования: причем 19% однозначно удовлетворены, а 45% скорее удовлетворены: «Предупредили о риске заболевания», «Убедился, что все в порядке». Недовольны качеством диспансеризации 36%: 25% скорее не удовлетворены, а 11% в этом однозначно уверены. В комментариях опрошенные аргументируют свою оценку формальностью медосмотра, нехваткой узкопрофильных специалистов и их недостаточной, по мнению респондентов, квалификацией.

Россияне, не проходившие диспансеризацию в последние 3 года, чаще всего объясняют свою позицию тем, что не видят смысла делать это в государственной поликлинике (22%): «Там все только для галочки». Каждый пятый опрошенный (21%) не воспользовался правом на комплексное медицинское обследование из-за нехватки времени. В том, что они здоровы, убеждены 14% респондентов. Еще 12% не прошли плановую диспансеризацию из-за пандемии коронавируса. Каждый десятый (11%) проходил полный чек-ап не в государственном медучреждении, а в коммерческой клинике, а 7% опрошенных признались, что просто ленятся заняться своим здоровьем.

 

ИА «Башинформ»

Теги: диспансеризация, статистика
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