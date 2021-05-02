Минздрав РБ: в республике за сутки от коронавируса скончались три человека

Республиканский оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией опубликовал данные по заболеваемости и умершим. По данным на 2 мая, за последние сутки в Башкирии скончались три человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, официально в списке жертв инфекции значатся 455 жителей.

Общее количество выявленных заболевших с начала пандемии составило 35 571. За сутки выявили 97 новых случаев заболевания COVID-19. Выписали за сутки 41 человек, с начала пандемии выписано 33 102 пациентов.