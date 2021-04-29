Коронавирус в Башкирии: Путин посмертно наградил волонтера; когда прививаться переболевшим

Президент Владимир Путин посмертно наградил волонтера из Башкирии, погибшего в марте от новой коронавирусной инфекции.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

99 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Башкирии 28 апреля, в том числе 36 в Уфе, 11 – в Туймазинском районе, 7 – в Салавате. По сводке регионального Минздрава, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике на сегодня составляет 35 180. Сейчас в активной форме коронавирусом болеют 1 981 человек. В условиях стационара проходят лечение 165 зараженных, 25 из них в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в Башкирии зарегистрировано еще три случая смерти от COVID-19. Всего жертвами вируса в регионе стали 442 человека.

Волонтера наградили посмертно. 27 апреля Владимир Путин наградил посмертно орденом Пирогова волонтёра из Чишминского района Башкирии Радика Асфандиярова, погибшего в марте этого года от коронавирусной инфекции. Радика Асфандиярова наградили за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. 28 апреля госнаграду вручили супруге погибшего волонтёра Любови Асфандияровой. Радик Асфандияров совершил более 100 выездов по доставке продуктов и лекарств амбулаторным больным. У него остались двое несовершеннолетних детей.

Орден Пирогова учреждён указом Президента РФ в июне 2020 года — в условиях пандемии COVID-19. Первыми кавалерами награды стали медработники и волонтёры, отличившиеся в борьбе с коронавирусом.

Также 28 апреля, в профессиональный праздник работников скорой медицинской помощи, в Башкирии наградили орденами и медалями врачей скорой помощи.

Полностью привитых почти 154 тысячи. На 28 апреля в Башкирии от коронавирусной инфекции полностью привиты 153 783 жителя. 251 434 человека вакцинированы первым компонентом, сообщили в Минздраве. В регионе работают 158 пунктов вакцинации, среди них пять мобильных, а также в рамках «Поездов здоровья». В длинные майские праздники все пункты вакцинации будут работать без выходных, напомнили в ведомстве. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, приложение «К врачу» или на сайте doctor.bashkortostan.ru, по телефону колл-центра – 1301 и 122, в регистратуре своей поликлиники или позвонив в Ситуационный антиковидный центр: 8(347) 218-19-19. К прививке допускаются лица, которые ранее не болели коронавирусом и не имеют к нему антител, а также не имеющие медицинских противопоказаний.

Нет неофициальной статистики и третьей волны. В России всего зафиксировано 4 млн 787 тыс. 273 случая заражения коронавирусом, из них новых — 7848, это минимум с 26 сентября 2020 года. За сутки умерли 387 человек, за весь период — 109 367, следует из данных оперштаба. 28 апреля агентство Bloomberg сообщило о начале третьей волны COVID-19 в России, отметив, что такие данные следуют из неофициальной статистики. В оперштабе по борьбе с новой инфекцией заявили, что это «абсолютно неверно», ситуация сейчас стабильна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг существование какой-либо «неофициальной статистики» кабмина РФ по коронавирусу, сообщили в ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, с 27 апреля всех прилетающих в Россию из Индии, где фиксируется рекордная заболеваемость коронавирусом, тестируют прямо в аэропорту.

Переболевшим коронавирусом надо проверять титры антител каждые два-три месяца. Если их значение будет ниже верхней границы нормы, следует задуматься о вакцинации. Об этом в интервью ТАСС заявила главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко. По данным исследования британской правительственной службы общественного здравоохранения Public Health England, прививка первой дозой вакцины почти вдвое снижает риск передачи коронавируса при условии, что человек был инфицирован не раньше чем через три недели после вакцинации,

В мире зафиксировано 149 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 3 млн 146 тыс. 803 человека. По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция обогнала Россию по общему числу зараженных ковидом и переместилась на пятое место в мире по этому показателю. Лидируют США — 32,2 млн заболевших, на втором месте Индия – почти 18 млн, на третьем Бразилия – 14,5 млн, на четвертом Франция – 5,6 млн.