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В Башкирии врачей скорой помощи наградили орденами и медалями

ОБЩЕСТВО

В Уфе наградили врачей и медсестер скорой помощи орденами и медалями.

Торжественное вручение наград состоялось в Доме Республики 28 апреля — в профессиональный праздник работников скорой медицинской помощи.

Указами Президента РФ награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени терапевт Больницы скорой медпомощи Уфы Фэрит Асфандияров, врач Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф Венера Салимханова.

Медалью Луки Крымского отмечена старшая медсестра отделения реанимации Больницы скорой помощи Светлана Аминова и врач-невролог Республиканской станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф Вера Жевновская.

Врачу-анестезиологу, заведующему отделением реанимации Белебеевской центральной районной больницы Фазылу Хайбуллину присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

«В 2020 году в службы скорой помощи Башкирии поступило более двух миллионов звонков. Это сотни тысяч спасенных жизней, это экстренные госпитализации, капельницы. Телефон "03" знаком нам всем с детства и каждому приходилось звонить, когда плохо. Работники скорой помощи первые, кто сталкивается с человеческой болью и оказывают помощь. Эти люди пользуются особым уважением, это люди мужества, мы ими гордимся, награды заслуженные», — сказал руководитель Администрации главы Башкирии Александр Сидякин

Он также выразил признательность волонтёрам республики, которые активно работают рядом с врачами, помогая нуждающимся людям, оказавшимся в сложной ситуации – доставляют продукты и лекарства, выполняют бытовые поручения. Более пяти тысяч волонтёров объединил центр «Наша забота» регионального отделения партии «Единая Россия», было доставлено около 700 тысяч продуктовых наборов и лекарств, более миллиона масок.

Волонтер штаба «Единой России» из Чишминского района Башкирии Радик Асфандияров ушел из жизни после заражения коронавирусом 17 марта. Его посмотрено наградили орденом Пирогова. Награду за него получила его супруга Любовь Асфандиярова.

 

ИА «Башинформ»

Теги: награды, скорая помощь
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