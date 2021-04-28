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Волонтера из Башкирии Радика Асфандиярова посмертно наградили орденом Пирогова

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Пирогова волонтёра «Единой России» из Чишминского района Башкирии Радика Асфандиярова.

Погибшего от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией волонтера наградили за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

28 апреля в Доме Республики Руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин вручил награду супруге волонтёра Любови Асфандияровой.

«Получать награду за супруга тяжело. Мы до сих пор не пришли в себя, смерть Радика — большая утрата для нас, — призналась супруга волонтера. — Как только стало известно о необходимости волонтерской помощи, Радик выступил в первых рядах, уделял выездам и помощи очень много времени. Заболеть коронавирусом не боялись, так как считали, что мы молодые, и нас беда не коснется. Сейчас нашей семье помогают родители Радика, не оставляют нас, они всегда рядом и мы чувствуем их поддержку», — сказала она.

«К сожалению, несмотря на принимаемые меры, один из наших волонтёров Радик Асфандияров 17 марта скончался от последствий коронавирусной инфекции, – сказал Александр Сидякин. – От имени руководства республики выражаю родным и близким глубокие соболезнования».

Радик Асфандияров работал в ООО «Башкирэнерго» в Чишминском районе, был членом «Молодой гвардии «Единой России». Он совершил более 100 выездов по доставке продуктов питания и лекарств амбулаторным больным. У него остались двое несовершеннолетних детей.

Руководитель Администрации Главы РБ выразил признательность волонтёрам республики, которые активно работают рядом с врачами, помогая нуждающимся людям, оказавшимся в сложной ситуации – доставляют продукты и лекарства, выполняют бытовые поручения. Более пяти тысяч волонтёров объединил центр «Наша забота» регионального отделения партии «Единая Россия».

Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации. Учреждён Указом Президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». Граждане России награждаются за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также в иных случаях.

Учреждение ордена Пирогова произошло в условиях пандемии COVID-19.Первыми кавалерами награды стали медицинские работники и волонтёры, отличившиеся в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

 

ИА «Башинформ»

Теги: награды, волонтеры
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