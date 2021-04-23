Фото: ИА «Башинформ» В Башкортостане увеличилось количество клиник с возможностью вакцинации Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане увеличилось количество клиник с возможностью вакцинации. За I квартал текущего года 284 медицинские организации имеют лицензию на проведение профилактических прививок, из них 63 — частные клиники. Это больше на 9% аналогичного периода 2020 года.

С начала года получили лицензии на вакцинацию 19 государственных и 4 частные медорганизации.

С 26 апреля по 2 мая Европейское региональное бюро ВОЗ в 16-й раз проведет ежегодную Европейскую неделю иммунизации, чтобы привлечь внимание общественности к той ключевой роли, которую иммунизация играет в защите здоровья людей на всех этапах жизни.

Защита от инфекций при помощи иммунизации известна уже многие сотни лет. Сейчас вакцинация во всём мире признана идеальным средством профилактики, сдерживания и ликвидации инфекционных заболеваний. Благодаря иммунизации, удалось ликвидировать опасные заболевания — натуральную оспу, дифтерию, полиомиелит, стали реже встречаться — корь, краснуха, эпидемический паротит.

В настоящее время во время пандемии COVID-19 особенно важна массовая вакцинация, напоминают специалисты.