Коронавирус в Башкирии: Еще три смерти; назван эффективный метод реабилитации после COVID

Специалисты московской больницы имени Филатова поделились одним из эффективных методов реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Больше на стационарном лечении. Республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные по заболеваемости. С начала пандемии положительный тест на COVID-19 в Башкирии сдали 34 495 человек, в том числе 98 новых заболевших за последние сутки. Сейчас активными носителями вируса являются 2 579 человек. Из них 21 апреля число получающих лечение в стационарах увеличилось до 202, днем ранее таких было 183. Также возросло количество пациентов в тяжелом состоянии — до 38 (было 33). Шесть человек находится на ИВЛ.

Еще три смерти. За последние сутки в Башкирии скончались три человека с подтвержденным COVID-19. Таким образом, официально в списке жертв инфекции значатся 425 жителей региона. В целом по стране за сутки умерли 399 человек, днем ранее — 379. Всего с начала пандемии от новой инфекции в стране скончались 106 706 человек.

Эффективный метод восстановления. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 271 — до 4 млн 727 тыс. 125, сообщили в федеральном оперштабе. 21 апреля во время оглашения Послания Федеральному собранию Владимир Путин призвал всех россиян вакцинироваться против коронавируса, чтобы победить пандемию.

По данным врачей московской больницы имени Филатова, одним из эффективных методов реабилитации после ковида является лечебная гимнастика, при этом должен быть индивидуальный подход к каждому пациенту. Об этом говорится в опубликованной специалистами практической рекомендации «Медицинская реабилитация больных с СOVID-19».

Обнаружен более заразный штамм. В мире всего зафиксировано более 143 млн случаев заражения коронавирусом, из них свыше 3,55 млн человек умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Из-за утечки кислорода в индийском госпитале умерли 22 пациента на ИВЛ, информировал ТАСС. Также СМИ сообщили о выявлении в Индии штамма коронавируса с тройной мутацией, вызванной объединением трех разных штаммов COVID-19. По мнению экспертов, скачок заболеваемости ковидом в этой стране, где общее число зараженных превысило 15 млн, вызван именно этим наиболее заразным вариантом COVID-19. Тем временем на Украине режим ЧС и карантин из-за ковида продлили до 30 июня.

Что спасет от осложнений? Из-за данных о пользе при COVID-19 возрос экспорт кимчхи — южнокорейской квашеной капусты. Как пишет ТАСС, причиной роста поставок кимчхи на 54,3% — до $46,5 млн, стало распространение информации о том, что содержащиеся в этом продукте вещества препятствуют распространению коронавируса и могут снизить риск развития серьезных осложнений от COVID-19.