Фото: Олег Яровиков На несогласованном митинге в Уфе задержали 28 человек Фото: Олег Яровиков

На несогласованном властями митинге, который прошел в среду вечером, задержано 28 человек. Об этом агентству рассказал руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. На задержанных составили протокола, им грозит штраф до 15 тысяч рублей или до 15 суток ареста, а если это повторное нарушение — до 30 суток и 300 тысяч. Ранее СМИ ошибочно сообщали недостоверные сведения о почти ста задержанных.

Всего по официальным данным в незаконном мероприятии приняли участие около 500 человек, что является полным провалом оппозиции, оставшейся без лидеров и народной поддержки. Как мы рассказывали ранее, все руководство оппозиционных штабов накануне митинга уехало за границу.