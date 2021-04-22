Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.81 ↑

EUR 92.29 ↓

22 апреля Четверг

Уфа   °

Молния
Паводок на 21 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 637 см (+1), р. Уфы у п. Шакша 682 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 510 см (+38)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На несогласованном митинге в Уфе задержали 28 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

На несогласованном митинге в Уфе задержали 28 человек Фото: Олег Яровиков

На несогласованном властями митинге, который прошел в среду вечером, задержано 28 человек. Об этом агентству рассказал руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. На задержанных составили протокола, им грозит штраф до 15 тысяч рублей или до 15 суток ареста, а если это повторное нарушение — до 30 суток и 300 тысяч. Ранее СМИ ошибочно сообщали недостоверные сведения о почти ста задержанных.

Всего по официальным данным в незаконном мероприятии приняли участие около 500 человек, что является полным провалом оппозиции, оставшейся без лидеров и народной поддержки. Как мы рассказывали ранее, все руководство оппозиционных штабов накануне митинга уехало за границу.

 

ИА «Башинформ»

Теги: митинг
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Скоростная трасса Казань - Екатеринбург пройдет через Башкирию, проект анонсировал Путин
В ходе послания Федеральному собранию России президент страны Владимир Путин упомянул о планах строительства трассы Москва - Екатеринбург «за три года».
Семьям с детьми школьного возраста выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка: Путин
Семьям с детьми школьного возраста в августе текущего года выплатят 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Меру распространят и на будущих первоклассников.
Владимир Путин предложил возвращать половину стоимости путевки в детские лагеря
Детский отдых нужно сделать максимально доступным, заявил Президент России Владимир Путин сегодня во время своего оглашения ежегодного Послания Федеральн
В Башкирии жителям вернули 34 млн рублей переплаты за отопление
Жителям Башкирии вернули более 34 млн рублей переплаты за отопление, сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Нарушения с н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть