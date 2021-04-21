Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.01 ↓

EUR 91.75 ↓

21 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Паводок на 21 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 637 см (+1), р. Уфы у п. Шакша 682 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 510 см (+38)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Пока сторонники Навального покидают страну, башкирские активисты устроили травлю певца

ПОЛИТИКА

Глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, а также член уфимского штаба Навального (осужденного на 3,5 года) Денис Королев, федеральные функционеры Штаба (Волков, Жданов, Милов, Алабуров, Певчих, Шаведдинов) покинули страну перед несанкционированным митингом в защиту блогера, на который призывают «тиктокеров» в соцсетях.

Чанышева променяла митинг на путешествие в Армению, сообщив об этом в соцсетях. Королев накануне митинга оказался в Калининграде (судя по посту в соцсетях), намереваясь покинуть страну с заранее оформленной шенгенской визой, сообщают телеграм-каналы.

Политический обозреватель Азат Галиуллин считает, что соратники Навального покидают Россию, опасаясь возможных арестов. В то же время в сети проходит активная рекламная кампания, зазывающая на несанкционированный митинг, в особенности в молодежных, студенческих и школьных пабликах.

Отметим, что за участие в несанкционированных публичных мероприятиях предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста, а за повторное – до 300 тысяч и 30 дней ареста.

Прокуратура направила иск о признании Штаба Навального экстремистской организацией. Если иск будет удовлетворён, участникам и финансистам организации грозит уголовная ответственность.

В то же время башкирские лидеры национальных организаций и движений, которые хотели возглавить протест вместо покинувших страну представителей Штаба Навального, вступили в конфликт с известным певцом Зайнетдином. Они устроили травлю артиста и требуют запретить эстрадные танцы в концертной программе певца, посчитав их слишком откровенными. Ситуация быстро превратилась в бурную дискуссию сторонников строгих ультраконсервативных традиций, включающих ношение закрытой одежды и паранджи женщинами, с теми, кто считает, что в современном обществе каждый вправе сам выбирать культурные коды, и вступившихся за талантливого артиста.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Павловская ГЭС затопит Уфу? На гидроэлектростанции развеяли мифы и страхи жителей столицы
Павловская ГЭС не затопит столицу Башкортостана. Об этом 20 апреля во время пресс-тура специальному корреспонденту «Башинформа» сообщил начальник гидроэл
В Башкирии тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме
Две человеческие жизни унес пожар в деревне Верхняя Барабановка Янаульского района Башкирии 20 апреля. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, обнаружили, чт
В Башкирии напомнили, как стать Почетным донором и какие выплаты при этом полагаются
В Национальный день донора России, ЦУР Башкортостана опубликовал полезную памятку для тех, кто решил добровольно сдавать кровь в помощь больным. Напомни
В Башкирии по делу о гибели ребенка после нападения собак задержан глава сельсовета
В халатности, повлекшей смерть человека, обвиняется глава Сафаровского сельсовета Учалинского района Башкирии Раян Ахтямов. По версии следствия, именно е
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть