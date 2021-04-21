Пока сторонники Навального покидают страну, башкирские активисты устроили травлю певца

Глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, а также член уфимского штаба Навального (осужденного на 3,5 года) Денис Королев, федеральные функционеры Штаба (Волков, Жданов, Милов, Алабуров, Певчих, Шаведдинов) покинули страну перед несанкционированным митингом в защиту блогера, на который призывают «тиктокеров» в соцсетях.

Чанышева променяла митинг на путешествие в Армению, сообщив об этом в соцсетях. Королев накануне митинга оказался в Калининграде (судя по посту в соцсетях), намереваясь покинуть страну с заранее оформленной шенгенской визой, сообщают телеграм-каналы.

Политический обозреватель Азат Галиуллин считает, что соратники Навального покидают Россию, опасаясь возможных арестов. В то же время в сети проходит активная рекламная кампания, зазывающая на несанкционированный митинг, в особенности в молодежных, студенческих и школьных пабликах.

Отметим, что за участие в несанкционированных публичных мероприятиях предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста, а за повторное – до 300 тысяч и 30 дней ареста.

Прокуратура направила иск о признании Штаба Навального экстремистской организацией. Если иск будет удовлетворён, участникам и финансистам организации грозит уголовная ответственность.

В то же время башкирские лидеры национальных организаций и движений, которые хотели возглавить протест вместо покинувших страну представителей Штаба Навального, вступили в конфликт с известным певцом Зайнетдином. Они устроили травлю артиста и требуют запретить эстрадные танцы в концертной программе певца, посчитав их слишком откровенными. Ситуация быстро превратилась в бурную дискуссию сторонников строгих ультраконсервативных традиций, включающих ношение закрытой одежды и паранджи женщинами, с теми, кто считает, что в современном обществе каждый вправе сам выбирать культурные коды, и вступившихся за талантливого артиста.