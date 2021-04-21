Фото: ИА «Башинформ» «Перемены» достигаются иным путём - СПЧ Башкирии о несанкционированном митинге в Уфе Фото: ИА «Башинформ»

Несанкционированные публичные мероприятия — это не тот метод, который может реализовать чаяния народа, отметила ответственный секретарь Совета по правам человека при Главе Башкортостана Зульфия Гайсина.

Напомним, сегодня 21 апреля в Уфе на площади имени Ленина состоялась незаконная акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

По словам правозащитницы, организаторы подобных несканционированных мероприятий в большинстве случаев не опасаются ответственности — мер воздействия административного и уголовного характера.

«А вот для рядовых участников несанкционированных мероприятий последствия могут быть разными, и об их защите обычно не заботятся в последующем те, кто призывает к незаконным действиям. Это как раз и означает отсутствие того же самого равенства всех и каждого, — сказала юрист. — Очень удобно находясь за пределами Российской Федерации призывать к участию в несанкционированных мероприятиях, при этом никаких гарантий безопасности участникам никто не даёт, и всё преподносится так, что люди сами делают свой выбор. Я против того, чтобы из искренних сторонников «лучшей жизни» делали пушечное мясо, «перемены» достигаются иным путём, и это вполне законные пути и действия, которые реализуются лишь при наличии цели быть услышанными. Несанкционированные же публичные мероприятия это не тот метод, который может реализовать чаяния народа».