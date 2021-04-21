Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.01 ↓

EUR 91.75 ↓

21 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Паводок на 21 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 637 см (+1), р. Уфы у п. Шакша 682 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 510 см (+38)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Перемены» достигаются иным путём - СПЧ Башкирии о несанкционированном митинге в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Перемены» достигаются иным путём - СПЧ Башкирии о несанкционированном митинге в Уфе Фото: ИА «Башинформ»

Несанкционированные публичные мероприятия — это не тот метод, который может реализовать чаяния народа, отметила ответственный секретарь Совета по правам человека при Главе Башкортостана Зульфия Гайсина.

Напомним, сегодня 21 апреля в Уфе на площади имени Ленина состоялась незаконная акция протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

По словам правозащитницы, организаторы подобных несканционированных мероприятий в большинстве случаев не опасаются ответственности — мер воздействия административного и уголовного характера.

«А вот для рядовых участников несанкционированных мероприятий последствия могут быть разными, и об их защите обычно не заботятся в последующем те, кто призывает к незаконным действиям. Это как раз и означает отсутствие того же самого равенства всех и каждого, — сказала юрист. — Очень удобно находясь за пределами Российской Федерации призывать к участию в несанкционированных мероприятиях, при этом никаких гарантий безопасности участникам никто не даёт, и всё преподносится так, что люди сами делают свой выбор. Я против того, чтобы из искренних сторонников «лучшей жизни» делали пушечное мясо, «перемены» достигаются иным путём, и это вполне законные пути и действия, которые реализуются лишь при наличии цели быть услышанными. Несанкционированные же публичные мероприятия это не тот метод, который может реализовать чаяния народа».

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Павловская ГЭС затопит Уфу? На гидроэлектростанции развеяли мифы и страхи жителей столицы
Павловская ГЭС не затопит столицу Башкортостана. Об этом 20 апреля во время пресс-тура специальному корреспонденту «Башинформа» сообщил начальник гидроэл
В Башкирии тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме
Две человеческие жизни унес пожар в деревне Верхняя Барабановка Янаульского района Башкирии 20 апреля. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, обнаружили, чт
В Башкирии напомнили, как стать Почетным донором и какие выплаты при этом полагаются
В Национальный день донора России, ЦУР Башкортостана опубликовал полезную памятку для тех, кто решил добровольно сдавать кровь в помощь больным. Напомни
24 апреля в Башкирии пройдет Большой туристический субботник
24 апреля Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму приглашает принять участие в акции «Большой туристический субботник» всех представит
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть