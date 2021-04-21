Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.01 ↓

EUR 91.75 ↓

21 апреля Среда

Уфа   °

Молния
Паводок на 21 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 637 см (+1), р. Уфы у п. Шакша 682 см (+20), р. Демы у д. Бочкаревки 510 см (+38)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе состоялась несанкционированная акция

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Уфе участие в несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального на площади имени Ленина приняло около 60 человек. Об этом «Башинформу» сообщил источник в правоохранительных органах. Общественный порядок на месте обеспечивают сотрудники МВД и Росгвардии.

Напомним, что блогер осужден на 3,5 года лишения свободы и отбывает наказание в колонии.

По предварительным данным, в Уфе около 30 человек задержаны полицией.

О своем отношении к митингу высказался член Совета по правам человека при Главе Башкирии Валериан Гагин:

«Мое отношение к подобным митингам, в целом, негативное, именно из-за лживого формата, который заложен в их посыле. Я знаю огромное количество прекрасных либералов, демократов — Немцов, Политковская, Новодворская, Сахаров, Солженицын. Это люди, до которых Алексею никогда не дойти. Когда говорят о том, что он последний демократ, последний борец за свободу — это ложь. Да, агитационный ролик смонтирован качественно, по всем законам пропаганды. Но это ложь, борьба за власть. В то же время я знаю большое количество ребят, которые выходят на эти митинги и требуют, выступая за то, чтобы восстановить свои права, за то, чтобы не было коррупции, за другие демократические светлые вещи. И самое важное, власть-то слышит. Второй момент — силовые революционные вещи никогда ни к чему хорошему не приводили. Вещь, которая раскалывает общество на правых и неправых, априори не верна. Есть разные мнения, их нужно учиться слышать друг другу. Только в таким мирном ключе можно нормально развиваться. Если говорить о каких-то общечеловеческих вопросах, да, права у всех едины, безусловно, требуется защита этих прав. Но, вроде, слава богу, по правам у нас все соблюдается. Со здоровьем у Навального все в порядке и уверен, все и будет хорошо».
Подобные митинги — это большое упущение власти в воспитании молодежи, считает священник Виктор Иванов.
«Отрицательный контент для молодежи в интернете нарасхват, и среди молодых россиян Навального представляют чуть ли не мучеником. А по сути, он вор и лжец. А дети этого не понимают, они смотрят на него, как на героя. Их вводят в заблуждение грамотно выстроенным сюжетом. А в целом, воспитание молодежи было упущено еще в 90-е годы, вернее, его и не было. Не было идеологии, не было и воспитания. Сейчас молодежь также упускается из вида. А идет политика захвата умов детей, на них льется только негатив, связанный с Россией. О достижениях науки, производства говорится не достаточно, и у них складывается картинка, что у нас все плохо, а в реальности-то много хорошего в стране, о чем молчат. Это тоже воспитание, детям нужно прививать любовь к родине, а они все настроены на запад — там хорошо, в России плохо. Что бы ни произошло хорошего в нашей стране, молодежью воспринимается в отрицательном ключе. Их уже так настроили. И это упущение, нужна четкая программа по воспитанию гражданина своего отечества, чего у нас не хватает. Как говорил один человек, люди делятся на два вида: мухи и пчелы, первые ищут навоз, вторые — нектар. Можно искать хорошее, а можно замечать только плохое. Сейчас молодежь настраивают видеть только негатив. По сути, их подталкивают к новой революции, как на Украине. Молодежи надо все растолковывать, устраивать встречи. Есть такая фраза: «Если хочешь победить врага, воспитай его детей». Наше упущение в воспитании детей и сыграло на руку некоторым, и мы пожинаем сейчас эти плоды», — рассказал Виктор Иванов.
Ранее сообщалось﻿, что глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, а также член уфимского штаба Денис Королев, федеральные функционеры штаба (Волков, Жданов, Милов, Алабуров, Певчих, Шаведдинов) покинули страну перед несанкционированным митингом.

Отметим, что за участие в несанкционированных публичных мероприятиях предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток ареста, а за повторное – до 300 тысяч и 30 дней ареста.

Прокуратура направила иск о признании штаба Навального экстремистской организацией. Если иск будет удовлетворён, участникам и финансистам организации грозит уголовная ответственность.

 

ИА «Башинформ»

Теги: акция
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Павловская ГЭС затопит Уфу? На гидроэлектростанции развеяли мифы и страхи жителей столицы
Павловская ГЭС не затопит столицу Башкортостана. Об этом 20 апреля во время пресс-тура специальному корреспонденту «Башинформа» сообщил начальник гидроэл
В Башкирии тела мужчины и женщины обнаружены в сгоревшем доме
Две человеческие жизни унес пожар в деревне Верхняя Барабановка Янаульского района Башкирии 20 апреля. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, обнаружили, чт
В Башкирии напомнили, как стать Почетным донором и какие выплаты при этом полагаются
В Национальный день донора России, ЦУР Башкортостана опубликовал полезную памятку для тех, кто решил добровольно сдавать кровь в помощь больным. Напомни
24 апреля в Башкирии пройдет Большой туристический субботник
24 апреля Государственный комитет Республики Башкортостан по туризму приглашает принять участие в акции «Большой туристический субботник» всех представит
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть