Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии напомнили, как стать Почетным донором и какие выплаты при этом полагаются Фото: ИА «Башинформ»

В Национальный день донора России, ЦУР Башкортостана опубликовал полезную памятку для тех, кто решил добровольно сдавать кровь в помощь больным.

Напомним, донором крови может стать любой человек старше 18 лет, имеющий вес не менее 50 килограммов, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции.

Чтобы стать Почетным донором, нужно безвозмездно сдать кровь 40 и более раз, либо плазму крови 60 и более раз.

Почетный донор России получает:

ежегодную денежную выплату (в 2021 году это 15 109,46 руб);

ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года;

право на 2 выходных (день сдачи крови + день после);

бесплатное лечение вне очереди в государственных больницах и поликлиниках по полису ОМС;

льготные путевки по месту работы или учебы в санаторий;

компенсацию за питание в размере 530 руб.

Подробнее на сайте Республиканской станции переливания крови. Здесь же есть информация о том, каких групп крови сейчас не хватает.