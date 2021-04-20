В Башкирии напомнили, как стать Почетным донором и какие выплаты при этом полагаются
В Башкирии напомнили, как стать Почетным донором и какие выплаты при этом полагаются Фото: ИА «Башинформ»
В Национальный день донора России, ЦУР Башкортостана опубликовал полезную памятку для тех, кто решил добровольно сдавать кровь в помощь больным.
Напомним, донором крови может стать любой человек старше 18 лет, имеющий вес не менее 50 килограммов, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции.
Чтобы стать Почетным донором, нужно безвозмездно сдать кровь 40 и более раз, либо плазму крови 60 и более раз.
Почетный донор России получает:
ежегодную денежную выплату (в 2021 году это 15 109,46 руб);
ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года;
право на 2 выходных (день сдачи крови + день после);
бесплатное лечение вне очереди в государственных больницах и поликлиниках по полису ОМС;
льготные путевки по месту работы или учебы в санаторий;
компенсацию за питание в размере 530 руб.
Подробнее на сайте Республиканской станции переливания крови. Здесь же есть информация о том, каких групп крови сейчас не хватает.