«Объединение позволит собрать наши силы для победы в «Программе 2030» - мнение ученого

Ведущий ученый в России и мире в области физического металловедения и объемных наноструктурных материалов, один из основателей нового направления в физическом материаловедении – объёмные наноструктурные материалы, член-корреспондент АН РБ, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ Руслан Валиев прокомментировал, что перед вузами стоит задача попасть в «Программу 2030», выполнить которую позволит объединение.

«Наша главная задача — победить в «Программе 2030». Объединение – это одно из условий, которое поможет этого достичь. Для этого мы должны собрать наши силы. Нам всем вместе нужно стремиться победить и выйти в передовые вузы российского масштаба. Сейчас готовится заявка в программу, где мы должны выделить преимущества объединения», — сказал Валиев.

По его мнению, объединение усилий и ресурсов позволит решить множество актуальных вопросов, в том числе развитие материально-технической базы, инфраструктуры.