В Башкирии ожидаются дожди и потепление до +14 градусов

Тепло в Башкирию вернется вместе с дождями, прогнозируют синоптики. По данным Башгидромета, в ближайшие дни холод отступит за Урал. Юго-западными потоками на территорию республики сместится более теплая воздушная масса. Температура воздуха приблизится к своим обычным значениям и на 1-2 градуса будет превышать норму. В ночное время ожидается повышение температуры воздуха до +1,+6, в дневные часы – до +9,+14.

Однако вместе с теплом в республику придут и осадки. В зоне атмосферного фронта в большинстве районов пройдут дожди от небольших до умеренных.

Ранее сообщалось, что дожди не окажут существенного влияния паводковую ситуацию.