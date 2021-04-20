Фото: Валерий Шахов Пик весеннего половодья-2021 в Башкирии пройдет в ближайшие три-четыре дня Фото: Валерий Шахов

За последние сутки в Башкирии по Системе-112 поступило два обращения по вопросам подтопления. В первом случае у жителя Мишкинского района затопило колодец. Спасатели выехали на место и откачали воду. Второй случай в Нуримановском районе о подтоплении дороги не подтвердился, сообщил на брифинге о текущей ситуации паводка в республике первый заместитель председателя регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

«На контроле остается 19 случаев в девяти муниципалитетах: Уфимском, Чишминском, Белорецком, Иглинском, Уфе, Архангельском, Кармаскалинском, Бурзянском районах», — сказал Кирилл Первов.

Самый большой рост уровня воды за сутки наблюдался на реке Уфа в районе деревни Укман Благовещенского района (+23 см) и близ деревни Старые Карашиды Иглинского района (+21 см).

Как сообщила главный синоптик Башгидрометцентра Анна Козаева, пик весеннего половодья в Башкирии прогнозируется в ближайшие три-четыре дня.

«К четвергу, 22 апреля, к территории республики подойдет фронт, который принесет с собой осадки, — сказала Анна Козаева. — Сначала дожди пройдут в западных районах Башкирии, а в пятницу и субботу на всей территории региона, кроме юго-восточных районов».

Главный синоптик Башгидрометцентра пояснила, что дожди скажутся только на стоках и притормозят его, но существенного влияния не прогнозируется.