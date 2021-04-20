Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.24 ↑

EUR 91.47 ↓

20 апреля Вторник

Уфа   °

Молния
Паводок на 19 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 626 см (+19), р. Уфы у п. Шакша 642 см (+12), р. Демы у д. Бочкаревки 454 см (+7)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Пик весеннего половодья-2021 в Башкирии пройдет в ближайшие три-четыре дня

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Пик весеннего половодья-2021 в Башкирии пройдет в ближайшие три-четыре дня Фото: Валерий Шахов

За последние сутки в Башкирии по Системе-112 поступило два обращения по вопросам подтопления. В первом случае у жителя Мишкинского района затопило колодец. Спасатели выехали на место и откачали воду. Второй случай в Нуримановском районе о подтоплении дороги не подтвердился, сообщил на брифинге о текущей ситуации паводка в республике первый заместитель председателя регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

«На контроле остается 19 случаев в девяти муниципалитетах: Уфимском, Чишминском, Белорецком, Иглинском, Уфе, Архангельском, Кармаскалинском, Бурзянском районах», — сказал Кирилл Первов.

Самый большой рост уровня воды за сутки наблюдался на реке Уфа в районе деревни Укман Благовещенского района (+23 см) и близ деревни Старые Карашиды Иглинского района (+21 см).

Как сообщила главный синоптик Башгидрометцентра Анна Козаева, пик весеннего половодья в Башкирии прогнозируется в ближайшие три-четыре дня.

«К четвергу, 22 апреля, к территории республики подойдет фронт, который принесет с собой осадки, — сказала Анна Козаева. — Сначала дожди пройдут в западных районах Башкирии, а в пятницу и субботу на всей территории региона, кроме юго-восточных районов».

Главный синоптик Башгидрометцентра пояснила, что дожди скажутся только на стоках и притормозят его, но существенного влияния не прогнозируется.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, пик
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе спустя месяц завершились поиски пропавшей без вести 16-летней девочки
В Уфе полиция завершила поиски пропавшей без вести 16-летней школьницы. На сайте МВД Башкирии появилась информация о том, что девочка найдена живой, поис
В Башкирии в ближайшие три дня похолодает до -10 градусов
В Башкирии в ближайшие три дня столбики термометров опустятся до -10 градусов. По данным синоптиков, в понедельник, 19 апреля, осадков не ожидается. Вете
В Уфе 8-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки
В Уфе вечером 17 апреля во дворе дома №88/1 по улице Адмирала Ушакова в ДТП попал ребенок. По данным ГИБДД города, 32-летний мужчина за рулем Volkswagen
Председателем Госкомитета по предпринимательству Башкирии назначен Нияз Фазылов
Председателем Госкомитета по предпринимательству Республики Башкортостан назначен Нияз Мансурович Фазылов. Указ Главы республики подписан 19 апреля. Об э
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть