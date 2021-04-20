Коронавирус в Башкирии: Заболевших свыше 34,2 тысячи; чем быстрее вакцинируемся, тем лучше

Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Заболеваемость ковидом в мире достигла максимума с начала пандемии.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

29 тяжелых. В Башкирии с начала пандемии 34 298 человек заболели коронавирусом, сообщил региональный Минздрав. За сутки к 19 апреля медики подтвердили 98 новых случаев COVID-19. Из них 36 заболевших выявлено в Уфе, 12 – в Стерлитамаке, по 8 – в Кумертау и Октябрьском. Сейчас активными носителями вируса являются 2 868 человек. Из них 169 получают лечение в стационарах, 29 пациентов находится в тяжелом состоянии, семь — на ИВЛ. Всего выздоровели 31 009 человек, в том числе за сутки выписаны 141.

Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки составило 61, это в два раза меньше, чем днем ранее.

От COVID-19 в Башкирии скончались еще три человека, информировал также 19 апреля Минздрав. Общее количество умерших в регионе от новой инфекции составило 421 человек. В целом по стране за сутки умерли 346 зараженных коронавирусом, днем ранее было 389, за весь период — 105 928.

Вакцинация: чем быстрее, тем лучше. В Башкирии ожидается поставка крупных партий вакцины от коронавируса. Об этом 19 апреля на совещании в правительстве рассказал глава республики Радий Хабиров. «Нас уже предупредили, что мы начнем получать вакцину большими партиями, и она не должна простаивать», — отметил он и поручил главе своей администрации взять вопрос вакцинации под личный контроль. «Чем быстрее мы вакцинируемся, тем спокойнее мы примем любые изменения эпидемиологической ситуации, независимо от того, будет третья волна коронавируса или нет», — обратил внимание Хабиров. На сегодня в Башкирию поставлено 295 тысяч доз вакцины от коронавируса, привиты более 208 тысяч жителей.

В целом по стране свыше 9 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. По информации ТАСС, эффективность вакцины от ковида «Спутник V» достигла 97,6%. Иммунитет к коронавирусу имеют от 25% до 87% россиян, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего таких в Подмосковье – 44% жителей, меньше всего в Краснодарском крае — 5,1%. Также в России разработали экспресс-тест на иммунитет к коронавирусу. Он за 15 минут определяет, сформировался ли иммунитет к COVID-19 после вакцинации. Всего на сегодня в России зафиксировано 4 млн 710 тыс. 690 случаев заражения коронавирусом, из них новых — 8589.

Заболеваемость достигла максимума. В мире подтверждено более 141,8 млн случаев заражения коронавирусом, из них умерли свыше 3,27 млн человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса. Число заболевших в Индии превысило 15 млн – это второе место в мире по общему количеству зараженных ковидом, на первом месте США – 31,7 млн, на третьем Бразилия — 13,9 млн. По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 достигла максимума с начала пандемии — четыре дня подряд в мире выявляли более 800 тыс. случаев заражения в сутки. Из них свыше 270 тыс. новых случаев в сутки в Индии, свыше 60 тыс. — в Турции. Режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с COVID-19 ВОЗ продлила на три месяца.