Фото: Макет Советской площади Салават Щербаков рассказал об изменениях в проекте реконструкции Советской площади в Уфе Фото: Макет Советской площади

Известный российский скульптор Салават Щербаков предложил внести изменения в реконструкцию Советской площади в Уфе. Салават Александрович рассказал «Башинформу», что именно входит в новый проект.

«Тут есть три составляющие. Сама фигура, значение и подвиг генерала Шаймуратова, всей истории Великой Отечественной войны, страны и Башкирии. Второе — сама Советская площадь, ее сложившаяся архитектура, классика советской эпохи. Чтобы совместить романтический, героический подвиг в скульптуре, передать дух героизма башкирского, советского характера, возникла идея площадь сделать чуть более парадной, праздничной, со звучанием величия героизма и памяти. Третья составляющая — это колоннада, которая соединит эти две темы традиционной циркульной архитектурой. Такие аналоги есть в Санкт-Петербурге, в Европе, да и в Уфе. Поэтому возникла идея сделать из деловой и официальной площади такую, в хорошем смысле, пафосную площадь. Здесь можно будет проводить мероприятия, концерты, как на Красной площади в Москве, отмечать торжественные даты, юбилеи героических событий», — сообщил «Башинформу» Салават Щербаков.

По словам скульптора, предлагается сделать новое пешеходное мощение, комфортное для взрослых и детей. На площади будут установлены колоннада, памятник Шаймуратову в момент подвига, на памятнике — рельефы героического прошлого башкирского народа — история 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а также предков — участников башкирской конницы, которая входила в Париж во время Отечественной войны 1812 года.

На данный момент подготовлена художественная часть проекта. По словам архитектора, работы планируется выполнить в срок до 9 мая 2022 года.

Напомним, в понедельник на оперативном совещании в правительстве Глава республики поручил рассмотреть изменения в проекте реконструкции Советской площади. С таким предложением к Радию Хабирову обратились четыре академика Академии художеств РФ. В их числе Салават Щербаков, который выиграл конкурс по памятнику Герою России, генералу Минигали Шаймуратову.