Фото: Валерий Шахов Глава Башкирии поручил рассмотреть изменения в проекте реконструкции Советской площади Фото: Валерий Шахов

В понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии Глава республики поручил рассмотреть изменения в проекте реконструкции Советской площади. С таким предложением к Радию Хабирову обратились четыре академика Академии художеств РФ. В их числе Салават Щербаков, который выиграл конкурс по памятнику Герою России, генералу Минигали Шаймуратову.

Радий Хабиров обратился к главе городской администрации Сергею Грекову.

«Они обратили внимание, что наши усилия по реконструкции Советской площади будут недостаточно эффективными и полными, если мы памятник генералу Шаймуратову не дополним неким архитектурным ансамблем. Они мне его представили. Я прошу вас рассмотреть. Он повлечет изменения в проекте реконструкции — некоторые деревья даже, которые посадили, придется убрать, там предполагается установить колоннаду. Мне визуально очень понравилось. Вы взвесьте с Институтом развития города. Мне кажется, что хорошая история может получиться», — отметил Глава республики.

Радий Хабиров подчеркнул, что вникнуть и принять решение необходимо очень быстро, чтобы ко Дню республики 11 октября была возможность открыть Советскую площадь.

«К нашим академикам стоит прислушаться. Жаль, что пораньше с ними не пообщались, по ходу визуализации памятника они предложили. Это непростая задача и нетривиальная. Я вас прошу этим заняться», — отметил Глава Башкирии.