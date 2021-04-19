Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии названо количество оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня в Башкирии проживают 22 922 ветерана Великой Отечественной войны и члена семей погибших участников. В их число входят 493 участника войны, 189 инвалидов, 84 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 6332 вдовы участников войны, 15733 труженика тыла и 91 бывший несовершеннолетний узник концлагерей.

По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения Ленары Ивановой, все участники Великой Отечественной войны в честь 76-й годовщины Победы получат поздравления на дому или будут приглашены на праздничные мероприятия. Ветеранам, которые проживают в домах-престарелых, организуют индивидуальные поздравления.

«Сегодня социальные работники обслуживают 162 человека. Постановлением Правительства будут расширены категории для увеличенного обслуживания и в отношении жителей блокадного Ленинграда и бывших узников концлагерей. Еще плюс 163 человека», — уточнила министр.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о планируемых праздничных мероприятиях в республике в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.