Фото: Олег Яровиков В Уфе салют в честь Дня Победы запустят на двух площадках Фото: Олег Яровиков

76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Уфа отметит традиционным возложением венка в парке Победы. На проспекте Октября запланирован парад с участием полутора тысяч человек личного состава. На гостевые трибуны пригласят 100 ветеранов войны.

«В эти дни также можно будет увидеть статический показ военной техники на открытой выставочной площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. В выставке будет представлена военная техника, стоящая на вооружении Алкинской бригады, ретроавтомобили и военная техника времен Великой Отечественной войны. Техника также прибудет из музея техники Вадима Задорожного города Красногорска», — уточнила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Завершится праздник в столице Башкирии салютом. Разноцветные залпы запустят в небо с двух площадок города: площади имени Ленина и с площади перед дворцом УМПО.