Коронавирус в Башкирии: Стало в два раза больше тяжелых больных; о последствиях COVID-19

В Башкирии за сутки в два раза увеличилось количество тяжелых больных новой коронавирусной инфекцией.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие сутки в республике.

Вдвое больше тяжелых. 15 апреля в Башкирии суточный прирост заболевших COVID-19 составил 101 человек. Из них 37 новых заболевших выявлено в Уфе, 13 – в Салавате, 10 – в Стерлитамаке, по 6 случаев – в Туймазинском, Учалинском районах и в городе Октябрьском, следует из сводки Минздрава РБ. Общее количество заразившихся в регионе составляет 33 904 человека, в том числе 11 027 в Уфе. Сейчас в стационарах республики от коронавируса лечатся 182 человека. 36 из них в тяжелом состоянии — это в два раза больше, чем днем ранее, и максимальное число тяжелых больных за долгое время. Девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На дому получают лечение 3 033 зараженных ковидом.

Новые жертвы. За прошедшие сутки в Башкирии от COVID-19 скончались еще три человека. Общее количество умерших в регионе достигло 409. В России за сутки от ковида умерли 398 человек, за весь период — 104 398.

О росте числа зараженных... Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 944 и в целом составило 4 млн 675 тыс. 153 человека, следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией. Из них выздоровели 4,3 млн человек, продолжают лечение 269 307. При этом, по мнению эксперта, в России наметилась тенденция к росту числа зараженных коронавирусом. «…Но будет ли он таким взрывным и кошмарным, как в Турции сейчас — надеюсь, что нет», — сказал в четверг специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын на телеканале «Москва-24».

...Рисках для россиян... МИД России предупредил планирующих поездки за рубеж россиян о больших рисках. Несколько недель подряд отмечается рост мировой статистики заражений и смертности из-за коронавируса. Так, по данным ТАСС, рекордными темпами растет заболеваемость COVID-19 в Индии, Турции, Иране и Аргентине, сложная эпидобстановка во Франции и Германии. В Индии только за последние сутки коронавирусом заразились более 200 тыс. человек, общее число заболевших в этой стране превысило 14 млн (второе место в мире после США — 31,4 млн зараженных). В Турции накануне зарегистрировали почти 62,8 тыс. заразившихся, что стало максимумом для страны. В Италии четыре человека умерли от тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca.

...И постковидном синдроме. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 138,8 млн человек, свыше 2,9 млн умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Наиболее серьезными последствиями COVID-19 эксперты называют воспаление сосудов и тромбы, а также хроническое утомление, пониженное содержание кислорода в крови. О таких синдромах постковидного периода рассказал завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Чучалин на заседании РАН, посвященном реабилитации после COVID-19.