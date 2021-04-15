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Жительница Башкирии ответила хейтерам, обвинившим ее в хайпе на смерти ребенка в роддоме

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жительница Башкирии ответила хейтерам, обвинившим ее в хайпе на смерти ребенка в роддоме Фото: ИА «Башинформ»

Жительница Салавата, хореограф Алена Л. на своей странице в Instagram продолжает информировать подписчиков и всех неравнодушных к ее истории о том, как продвигается ее дело. Напомним, девушка потеряла ребенка в роддоме Салавата. Этим фактом заинтересовались следственные органы.

Накануне Алена сообщила о том, что обратилась к руководству системы здравоохранения в Салавате по поводу ее ситуации с несколькими вопросами. Среди них: «Почему в истории родов изменена информация о времени нашего прибытия?», «Если я поступила с сильнейшим кровотечением и сильными болями, тогда как я зашла самостоятельно, без чьей-либо помощи, потом сидела и заполняла документы?», «Почему указано, что я приехала с мертвым ребёнком? Как они это выяснили, если КТГ ко мне не подключалось?», «Почему психолог, которого предоставили от больницы, вёл себя некомпетентно и задавал вопросы как следователь?».

По словам девушки, на все эти вопросы был получен ответ о незнании озвученных в ходе разговора подробностей.

Также Алена рассказала о своем состоянии здоровья, отметив, что пока «забросила работу, потому что она связана с детьми».

«Мое физическое состояние намного лучше, соблюдаю все рекомендации врачей и принимаю лекарства, которые прописали. Чего нельзя сказать про душевное состояние, — поделилась девушка. — Смотрю в пустой угол, а там стояла новая кроватка и комод, смотрю в другой, там была коляска. Все полки пустые, а там были детские вещички. Каждый день, с утра до вечера прокручивается в голове все, что произошло. Морально очень тяжело. Я понимаю, со временем боль утихнет, но не уйдёт никогда».

Алена добавила, что некоторые интернет-пользователи обвинили ее в хайпе.

«По поводу хайпа. Как говорится, не суди, да не судим будешь. Выносить 9 месяцев здорового ребёнка, чувствовать, как он шевелится, пинается ножками, а потом ходить до конца жизни на могилку и хайповать на смерти ребёнка. Иногда читаю и думаю, что в голове у этих людей? Я бы сейчас все отдала, лишь бы держать своего ребёнка на руках», — ответила недоброжелателям она, подчеркнув, что будет бороться за правду до конца.

Как информировало агентство «Башинформ», девушка считает виновными в гибели своего ребенка врачей роддома города Салавата. По ее словам, вся беременность ее протекала без каких-либо осложнений, легко. Однако, когда у молодой мамы отошли воды, и она приехала в роддом, то, с ее слов, врачи стали суетиться и не знали, что делать.

«Я лежала на столе, истекала кровью, умирал мой ребенок и я», — коротко описала историю Алена.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дети, медицина
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